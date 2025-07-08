В СКР заявили о значительном росте числе преступлений, совершенных мигрантами

Следственный комитет России зафиксировал рост преступности среди мигрантов. Как сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин на оперативном совещании, за первые пять месяцев 2025 года иностранцы совершили почти 19 тысяч преступлений — на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
«Антисоциальное поведение приезжих, в том числе женщин и их детей, имеет серьезный деструктивный потенциал», — подчеркнул Бастрыкин. Его слова приводятся в официальном telegram-канале CК. Председатель заявил, что за 2025 год число преступлений, совершенных иностранными гражданами, выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 18 873 случаев.
Он обратил внимание на то, что значительная часть мигрантов демонстрирует неуважение к российским законам, традициям и общественным нормам, пытаясь навязать собственные правила поведения. По данным ведомства, удельный вес мигрантов в общей структуре преступности по стране увеличился с 4,3% до 5%. Особенно тревожным следствие считает рост числа особо тяжких преступлений — их стало на 57% больше, с 3 878 до 6 000 случаев. Кроме того, количество половых посягательств, совершённых иностранными гражданами, выросло на 22%.
Глава СКР также отметил, что резонансные инциденты с участием мигрантов все чаще становятся предметом обсуждения в социальных сетях, усиливая напряженность в обществе. Ведомство намерено усилить контроль за ситуацией в сфере миграции и добиваться более эффективного расследования преступлений с участием иностранцев.
В 2024 году в России было зафиксировано почти трехкратное увеличение числа преступлений, совершенных мигрантами. Как сообщили в СК РФ, количество таких преступлений выросло с 2 880 до 8 059. Кроме того, отмечается рост числа преступлений, совершенных трудовыми мигрантами: данный показатель увеличился с 5,8 до 9,7 тысячи случаев. Также, по данным СК, зафиксировано увеличение числа преступлений, совершенных новыми гражданами России, с семи до 11 тысяч за указанный период.
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