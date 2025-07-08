В СКР заявили о значительном росте числе преступлений, совершенных мигрантами

СКР: число преступлений, совершенных мигрантами, выросло на 10%
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Бастрыкин заявил, что приезжие не хотят соблюдать российские законы
Бастрыкин заявил, что приезжие не хотят соблюдать российские законы Фото:

Следственный комитет России зафиксировал рост преступности среди мигрантов. Как сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин на оперативном совещании, за первые пять месяцев 2025 года иностранцы совершили почти 19 тысяч преступлений — на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Антисоциальное поведение приезжих, в том числе женщин и их детей, имеет серьезный деструктивный потенциал», — подчеркнул Бастрыкин. Его слова приводятся в официальном telegram-канале CК. Председатель заявил, что за 2025 год число преступлений, совершенных иностранными гражданами, выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 18 873 случаев.

Он обратил внимание на то, что значительная часть мигрантов демонстрирует неуважение к российским законам, традициям и общественным нормам, пытаясь навязать собственные правила поведения. По данным ведомства, удельный вес мигрантов в общей структуре преступности по стране увеличился с 4,3% до 5%. Особенно тревожным следствие считает рост числа особо тяжких преступлений — их стало на 57% больше, с 3 878 до 6 000 случаев. Кроме того, количество половых посягательств, совершённых иностранными гражданами, выросло на 22%.

Глава СКР также отметил, что резонансные инциденты с участием мигрантов все чаще становятся предметом обсуждения в социальных сетях, усиливая напряженность в обществе. Ведомство намерено усилить контроль за ситуацией в сфере миграции и добиваться более эффективного расследования преступлений с участием иностранцев.

В 2024 году в России было зафиксировано почти трехкратное увеличение числа преступлений, совершенных мигрантами. Как сообщили в СК РФ, количество таких преступлений выросло с 2 880 до 8 059. Кроме того, отмечается рост числа преступлений, совершенных трудовыми мигрантами: данный показатель увеличился с 5,8 до 9,7 тысячи случаев. Также, по данным СК, зафиксировано увеличение числа преступлений, совершенных новыми гражданами России, с семи до 11 тысяч за указанный период.

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Следственный комитет России зафиксировал рост преступности среди мигрантов. Как сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин на оперативном совещании, за первые пять месяцев 2025 года иностранцы совершили почти 19 тысяч преступлений — на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. «Антисоциальное поведение приезжих, в том числе женщин и их детей, имеет серьезный деструктивный потенциал», — подчеркнул Бастрыкин. Его слова приводятся в официальном telegram-канале CК. Председатель заявил, что за 2025 год число преступлений, совершенных иностранными гражданами, выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 18 873 случаев. Он обратил внимание на то, что значительная часть мигрантов демонстрирует неуважение к российским законам, традициям и общественным нормам, пытаясь навязать собственные правила поведения. По данным ведомства, удельный вес мигрантов в общей структуре преступности по стране увеличился с 4,3% до 5%. Особенно тревожным следствие считает рост числа особо тяжких преступлений — их стало на 57% больше, с 3 878 до 6 000 случаев. Кроме того, количество половых посягательств, совершённых иностранными гражданами, выросло на 22%. Глава СКР также отметил, что резонансные инциденты с участием мигрантов все чаще становятся предметом обсуждения в социальных сетях, усиливая напряженность в обществе. Ведомство намерено усилить контроль за ситуацией в сфере миграции и добиваться более эффективного расследования преступлений с участием иностранцев. В 2024 году в России было зафиксировано почти трехкратное увеличение числа преступлений, совершенных мигрантами. Как сообщили в СК РФ, количество таких преступлений выросло с 2 880 до 8 059. Кроме того, отмечается рост числа преступлений, совершенных трудовыми мигрантами: данный показатель увеличился с 5,8 до 9,7 тысячи случаев. Также, по данным СК, зафиксировано увеличение числа преступлений, совершенных новыми гражданами России, с семи до 11 тысяч за указанный период.
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