Мигранты стали чаще совершать преступления в России

СК: число преступлений, совершенных мигрантами, выросло втрое
© Служба новостей «URA.RU»
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Нелегальные мигранты стали чаще нарушать закон (архивное фото)
Нелегальные мигранты стали чаще нарушать закон (архивное фото) Фото:

Число преступлений, совершенных мигрантами в России за первые восемь месяцев 2024 года, увеличилось почти втрое по сравнению с тем же периодом 2023 года. Рост составил с 2 880 до 8 059 преступлений. Об этом рассказали в Следственном комитете (СК) РФ.

«Практически втрое увеличилось число преступлений, совершенных „нелегалами“: с 2 880 до 8 059», — говорится в сообщении пресс-службы СК. Там добавили, что за первые восемь месяцев 2024 года иностранцы совершили более 26 тысяч преступлений, что на 12% больше, чем в прошлом году.

Число преступлений трудовых мигрантов увеличилось с 5,8 до 9,7 тысячи. Также количество преступлений, совершенных новыми гражданами РФ, возросло с семи до 11 тысяч, заключили в СК.

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Число преступлений, совершенных мигрантами в России за первые восемь месяцев 2024 года, увеличилось почти втрое по сравнению с тем же периодом 2023 года. Рост составил с 2 880 до 8 059 преступлений. Об этом рассказали в Следственном комитете (СК) РФ. «Практически втрое увеличилось число преступлений, совершенных „нелегалами“: с 2 880 до 8 059», — говорится в сообщении пресс-службы СК. Там добавили, что за первые восемь месяцев 2024 года иностранцы совершили более 26 тысяч преступлений, что на 12% больше, чем в прошлом году. Число преступлений трудовых мигрантов увеличилось с 5,8 до 9,7 тысячи. Также количество преступлений, совершенных новыми гражданами РФ, возросло с семи до 11 тысяч, заключили в СК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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