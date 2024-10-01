Мигранты стали чаще совершать преступления в России

Число преступлений, совершенных мигрантами в России за первые восемь месяцев 2024 года, увеличилось почти втрое по сравнению с тем же периодом 2023 года. Рост составил с 2 880 до 8 059 преступлений. Об этом рассказали в Следственном комитете (СК) РФ.
«Практически втрое увеличилось число преступлений, совершенных „нелегалами“: с 2 880 до 8 059», — говорится в сообщении пресс-службы СК. Там добавили, что за первые восемь месяцев 2024 года иностранцы совершили более 26 тысяч преступлений, что на 12% больше, чем в прошлом году.
Число преступлений трудовых мигрантов увеличилось с 5,8 до 9,7 тысячи. Также количество преступлений, совершенных новыми гражданами РФ, возросло с семи до 11 тысяч, заключили в СК.
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