Приезд Мишустина и секрет Мантурова: главное со второго дня «Иннопрома» в Екатеринбурге

Премьер-министр Мишустин и вице-премьер Мантуров посетили выставку «Иннопром»

08 июля 2025 в 20:02 Размер текста - 17 +

Во второй день выставки состоялись встречи на самом высоком политическом уровне Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета «Иннопром — 2025» 8 июля в Екатеринбурге прошел второй день международной промышленной выставки «Иннопром-2025», собравшей представителей более чем из 17 стран. Мероприятие сопровождалось высоким интересом: у въезда в «Екатеринбург-Экспо» образовались значительные пробки, а некоторые участники были вынуждены добираться пешком, чтобы успеть к началу сессий. URA.RU собрало главное (для тех, кто пропустил онлайн-трансляцию). Пробки и меры безопасности: как начинался второй день С самого утра к павильонам «Екатеринбург-Экспо» выстроились многокилометровые пробки — участники и гости спешили попасть на ключевые сессии. Некоторые пассажиры были вынуждены покидать такси на трассе, чтобы не опоздать, а пользователи «Яндекс Карт» отмечали заторы бордовым цветом. Усилились меры безопасности: посетителей попросили временно покинуть павильоны из-за приезда премьер-министра Михаила Мишустина, а связь и интернет на площадке были частично ограничены. Ключевые отраслевые презентации и достижения регионов Курганская область представила инновационные разработки: модульные энергетические решения, оборудование для обращения с отходами, «умные» счетчики и энергоэффективные светильники. Генеральный директор ГК «Интертехэлектро» Владимир Бабяк отметил, что успехи региона — результат грамотной инвестиционной политики. По итогам рейтинга Минпромторга РФ Курганская область заняла третье место в блоке «Экономическое развитие» за 2024 год. Цифровизация и технологический суверенитет В рамках сессии по развитию центров обработки данных (ЦОД) Евгений Вирцер («Свободные Технологии Инжиниринг») подчеркнул растущий дефицит дата-центров в России на фоне стремительного роста цифровых сервисов и искусственного интеллекта. «Ростелеком» и «Экосистема КОСМОС» подписали соглашение о совместном развитии платформенных решений, направленных на укрепление технологического суверенитета страны. Также «Ростелеком» реализовал более 200 цифровых решений для промышленных предприятий, включая проекты машинного зрения и защищенной связи. Международное сотрудничество и визиты делегаций Саудовская Аравия стала страной-партнером «Иннопрома-2025», что подчеркивает высокий уровень сотрудничества между государствами. Представители Королевства отметили чистоту и экологичность уральской столицы. На выставке присутствуют делегации из 17 стран, включая Беларусь, Казахстан, Китай, ОАЭ, Иран и Турцию. До настоящего момента информация о том, какая страна выступит партнером международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге, оставалась неизвестной. Однако, по заявлению вице-премьера Дениса Мантурова, этот вопрос прояснен: в наступающем году статус страны-партнера будет предоставлен Индонезии. Развитие транспортной и промышленной инфраструктуры Во время выставки премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о планах по увеличению объема авиаперевозок и доли отечественных самолетов в гражданской авиации. Уже в 2026 году авиакомпании начнут получать воздушные суда, полностью оснащенные российскими системами и двигателями. Выпуск беспилотных авиационных систем в стране уже втрое превышает запланированные объемы. Региональные соглашения и инновации Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и заместитель премьер-министра Белоруссии Виктор Каранкевич договорились о продолжении поставок спецтехники БЕЛАЗ. Кроме того, между компаниями «Корпорация СТС» и «Ростелеком» подписано соглашение, предусматривающее модернизацию уличного освещения на территории Уральского федерального округа с использованием современных систем управления. Директор Екатеринбургского филиала «Ростелекома» Дмитрий Лукошков выступил на сессии «Искусственный интеллект как инструмент для расширения возможностей профессионалов», где заявил, что компания реализовала свыше 200 цифровых решений для ключевых отраслей России — от горнодобывающей до металлургии. Проекты машинного зрения и защищенная связь pLTE в Свердловской области уже повышают эффективность, безопасность и экологичность производств. В аэропорту Кольцово внедрены автоматические кабины паспортного контроля, позволяющие проходить границу менее чем за минуту без участия оператора. Для этого необходим биометрический загранпаспорт серии 75 и выше. Экологические проекты и переработка отходов Губернатору ХМАО-Югры представили макет нижнетагильского мусоросортировочного комплекса и проект по переработке шин в дизельное топливо методом пиролиза. В Югре уже строится предприятие, способное ежегодно перерабатывать до 3 650 тонн покрышек и пластиковых отходов. Итоги и перспективы Премьер-министр Мишустин отметил, что, несмотря на санкции, практически все отрасли российской экономики демонстрируют рост. По его словам, Россия открыта для сотрудничества с зарубежными партнерами, заинтересованными в конструктивном диалоге. Выставка «Иннопром-2025» продолжает оставаться крупнейшей площадкой для обсуждения стратегических направлений развития промышленности и внедрения передовых технологий. С 7 по 10 июля в Екатеринбурге проводится промышленная выставка «Иннопром». В нынешнем году партнером мероприятия стала Саудовская Аравия. Основные события и самые актуальные новости — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

8 июля в Екатеринбурге прошел второй день международной промышленной выставки «Иннопром-2025», собравшей представителей более чем из 17 стран. Мероприятие сопровождалось высоким интересом: у въезда в «Екатеринбург-Экспо» образовались значительные пробки, а некоторые участники были вынуждены добираться пешком, чтобы успеть к началу сессий. URA.RU собрало главное (для тех, кто пропустил онлайн-трансляцию). Пробки и меры безопасности: как начинался второй день С самого утра к павильонам «Екатеринбург-Экспо» выстроились многокилометровые пробки — участники и гости спешили попасть на ключевые сессии. Некоторые пассажиры были вынуждены покидать такси на трассе, чтобы не опоздать, а пользователи «Яндекс Карт» отмечали заторы бордовым цветом. Усилились меры безопасности: посетителей попросили временно покинуть павильоны из-за приезда премьер-министра Михаила Мишустина, а связь и интернет на площадке были частично ограничены. Ключевые отраслевые презентации и достижения регионов Курганская область представила инновационные разработки: модульные энергетические решения, оборудование для обращения с отходами, «умные» счетчики и энергоэффективные светильники. Генеральный директор ГК «Интертехэлектро» Владимир Бабяк отметил, что успехи региона — результат грамотной инвестиционной политики. По итогам рейтинга Минпромторга РФ Курганская область заняла третье место в блоке «Экономическое развитие» за 2024 год. Цифровизация и технологический суверенитет В рамках сессии по развитию центров обработки данных (ЦОД) Евгений Вирцер («Свободные Технологии Инжиниринг») подчеркнул растущий дефицит дата-центров в России на фоне стремительного роста цифровых сервисов и искусственного интеллекта. «Ростелеком» и «Экосистема КОСМОС» подписали соглашение о совместном развитии платформенных решений, направленных на укрепление технологического суверенитета страны. Также «Ростелеком» реализовал более 200 цифровых решений для промышленных предприятий, включая проекты машинного зрения и защищенной связи. Международное сотрудничество и визиты делегаций Саудовская Аравия стала страной-партнером «Иннопрома-2025», что подчеркивает высокий уровень сотрудничества между государствами. Представители Королевства отметили чистоту и экологичность уральской столицы. На выставке присутствуют делегации из 17 стран, включая Беларусь, Казахстан, Китай, ОАЭ, Иран и Турцию. До настоящего момента информация о том, какая страна выступит партнером международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге, оставалась неизвестной. Однако, по заявлению вице-премьера Дениса Мантурова, этот вопрос прояснен: в наступающем году статус страны-партнера будет предоставлен Индонезии. Развитие транспортной и промышленной инфраструктуры Во время выставки премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о планах по увеличению объема авиаперевозок и доли отечественных самолетов в гражданской авиации. Уже в 2026 году авиакомпании начнут получать воздушные суда, полностью оснащенные российскими системами и двигателями. Выпуск беспилотных авиационных систем в стране уже втрое превышает запланированные объемы. Региональные соглашения и инновации Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и заместитель премьер-министра Белоруссии Виктор Каранкевич договорились о продолжении поставок спецтехники БЕЛАЗ. Кроме того, между компаниями «Корпорация СТС» и «Ростелеком» подписано соглашение, предусматривающее модернизацию уличного освещения на территории Уральского федерального округа с использованием современных систем управления. Директор Екатеринбургского филиала «Ростелекома» Дмитрий Лукошков выступил на сессии «Искусственный интеллект как инструмент для расширения возможностей профессионалов», где заявил, что компания реализовала свыше 200 цифровых решений для ключевых отраслей России — от горнодобывающей до металлургии. Проекты машинного зрения и защищенная связь pLTE в Свердловской области уже повышают эффективность, безопасность и экологичность производств. В аэропорту Кольцово внедрены автоматические кабины паспортного контроля, позволяющие проходить границу менее чем за минуту без участия оператора. Для этого необходим биометрический загранпаспорт серии 75 и выше. Экологические проекты и переработка отходов Губернатору ХМАО-Югры представили макет нижнетагильского мусоросортировочного комплекса и проект по переработке шин в дизельное топливо методом пиролиза. В Югре уже строится предприятие, способное ежегодно перерабатывать до 3 650 тонн покрышек и пластиковых отходов. Итоги и перспективы Премьер-министр Мишустин отметил, что, несмотря на санкции, практически все отрасли российской экономики демонстрируют рост. По его словам, Россия открыта для сотрудничества с зарубежными партнерами, заинтересованными в конструктивном диалоге. Выставка «Иннопром-2025» продолжает оставаться крупнейшей площадкой для обсуждения стратегических направлений развития промышленности и внедрения передовых технологий. С 7 по 10 июля в Екатеринбурге проводится промышленная выставка «Иннопром». В нынешнем году партнером мероприятия стала Саудовская Аравия. Основные события и самые актуальные новости — в отдельном сюжете URA.RU.