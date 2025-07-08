Трое россиян пострадали в ДТП в Анталье

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трое россиян пострадали в результате ДТП с мотоциклом в Турции (фото из архива)
Трое россиян пострадали в результате ДТП с мотоциклом в Турции (фото из архива) Фото:

Трое граждан России, включая 11-летнего мальчика, получили травмы в результате аварии с участием мотоцикла в курортном районе Сиде провинции Анталья (Турция). Об этом сообщают турецкие издания.

По данным агентства IHA, авария произошла на бульваре Сулеймана Демиреля. Местный житель Сельман Э. управлял мотоциклом и не успел вовремя заметить группу туристов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

Мужчина потерял контроль над транспортным средством, в результате чего мотоцикл опрокинулся и наехал на людей. Пострадали две женщины и один ребенок, являющиеся гражданами РФ.

Пострадавшим туристам оказали первую медицинскую помощь на месте. Затем их доставили в ближайшие больницы для дальнейшего обследования и лечения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Трое граждан России, включая 11-летнего мальчика, получили травмы в результате аварии с участием мотоцикла в курортном районе Сиде провинции Анталья (Турция). Об этом сообщают турецкие издания. По данным агентства IHA, авария произошла на бульваре Сулеймана Демиреля. Местный житель Сельман Э. управлял мотоциклом и не успел вовремя заметить группу туристов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Мужчина потерял контроль над транспортным средством, в результате чего мотоцикл опрокинулся и наехал на людей. Пострадали две женщины и один ребенок, являющиеся гражданами РФ. Пострадавшим туристам оказали первую медицинскую помощь на месте. Затем их доставили в ближайшие больницы для дальнейшего обследования и лечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...