Трое россиян пострадали в ДТП в Анталье

Трое граждан России, включая 11-летнего мальчика, получили травмы в результате аварии с участием мотоцикла в курортном районе Сиде провинции Анталья (Турция). Об этом сообщают турецкие издания.
По данным агентства IHA, авария произошла на бульваре Сулеймана Демиреля. Местный житель Сельман Э. управлял мотоциклом и не успел вовремя заметить группу туристов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.
Мужчина потерял контроль над транспортным средством, в результате чего мотоцикл опрокинулся и наехал на людей. Пострадали две женщины и один ребенок, являющиеся гражданами РФ.
Пострадавшим туристам оказали первую медицинскую помощь на месте. Затем их доставили в ближайшие больницы для дальнейшего обследования и лечения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.