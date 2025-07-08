Путин назначил Никитина главой Минтранса России

Президент России Владимир Путин назначил исполняющего обязанности министра транспорта Андрея Никитина главой министерства. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
«В соответствии с пунктом „д“ статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Никитина Андрея Сергеевича Министром транспорта Российской Федерации», — говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля. Документ уже вступил в силу.
Предыдущий глава Минтранса Роман Старовойт был снят с этой должности 7 июля. Через несколько часов после сообщения о его увольнении он совершил самоубийство. Его тело нашли в Одинцово возле личного автомобиля Tesla. Подробнее — в сюжете URA.RU.
Никитин был переведен в Минтранс с поста губернатора Новгородской области. В министерстве он курировал цифровую трансформацию транспортного комплекса, информатизацию и автоматизацию отрасли, а также разработку стратегий развития транспортной системы страны.
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