Путин назначил Никитина главой Минтранса России

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Андрей Никитин стал главой Минтранса 8 июля
Андрей Никитин стал главой Минтранса 8 июля Фото:

Президент России Владимир Путин назначил исполняющего обязанности министра транспорта Андрея Никитина главой министерства. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. 

«В соответствии с пунктом „д“ статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Никитина Андрея Сергеевича Министром транспорта Российской Федерации», — говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля. Документ уже вступил в силу.

Предыдущий глава Минтранса Роман Старовойт был снят с этой должности 7 июля. Через несколько часов после сообщения о его увольнении он совершил самоубийство. Его тело нашли в Одинцово возле личного автомобиля Tesla. Подробнее — в сюжете URA.RU

Никитин был переведен в Минтранс с поста губернатора Новгородской области. В министерстве он курировал цифровую трансформацию транспортного комплекса, информатизацию и автоматизацию отрасли, а также разработку стратегий развития транспортной системы страны. 

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Президент России Владимир Путин назначил исполняющего обязанности министра транспорта Андрея Никитина главой министерства. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.  «В соответствии с пунктом „д“ статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Никитина Андрея Сергеевича Министром транспорта Российской Федерации», — говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля. Документ уже вступил в силу. Предыдущий глава Минтранса Роман Старовойт был снят с этой должности 7 июля. Через несколько часов после сообщения о его увольнении он совершил самоубийство. Его тело нашли в Одинцово возле личного автомобиля Tesla. Подробнее — в сюжете URA.RU.  Никитин был переведен в Минтранс с поста губернатора Новгородской области. В министерстве он курировал цифровую трансформацию транспортного комплекса, информатизацию и автоматизацию отрасли, а также разработку стратегий развития транспортной системы страны. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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