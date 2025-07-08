В «Екатеринбург-ЭКСПО» полпред президента в УрФО Артем Жога и премьер-министр Михаил Мишустин осмотрели промышленную выставку «Иннопром», где им представили инновационные проекты. Об этом Жога рассказал в своем telegram-канале.
«Экспозиция выставки ИННОПРОМ в этом году наглядно подтверждает, что российская промышленность уверенно двигается по пути инноваций. Представленные разработки уже успешно решают задачи в разных отраслях: от роботизации до авиастроения. Весомую роль в этом играют регионы Уральского федерального округа», — написал полпред, посетивший сегодня выставку впервые. Вчера его не было.
После мероприятия Жога выразил уверенность, что командная работа с иностранными партнерами обеспечит государству прорыв в экономике и мировое технологическое лидерство. «Важность которого подчеркивал президент России», — добавил полпред.
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