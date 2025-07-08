Жога вместе с Мишустиным осмотрел выставку «Иннопром» и напомнил про поручение Путина. Фото

Полпред Жога вместе с премьер-министром Мишустиным осмотрел выставку «Иннопром»
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Жога побывал на выставке впервые
Жога побывал на выставке впервые Фото:
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«Иннопром — 2025»

В «Екатеринбург-ЭКСПО» полпред президента в УрФО Артем Жога и премьер-министр Михаил Мишустин осмотрели промышленную выставку «Иннопром», где им представили инновационные проекты. Об этом Жога рассказал в своем telegram-канале.

«Экспозиция выставки ИННОПРОМ в этом году наглядно подтверждает, что российская промышленность уверенно двигается по пути инноваций. Представленные разработки уже успешно решают задачи в разных отраслях: от роботизации до авиастроения. Весомую роль в этом играют регионы Уральского федерального округа», — написал полпред, посетивший сегодня выставку впервые. Вчера его не было.

После мероприятия Жога выразил уверенность, что командная работа с иностранными партнерами обеспечит государству прорыв в экономике и мировое технологическое лидерство. «Важность которого подчеркивал президент России», — добавил полпред.

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В «Екатеринбург-ЭКСПО» полпред президента в УрФО Артем Жога и премьер-министр Михаил Мишустин осмотрели промышленную выставку «Иннопром», где им представили инновационные проекты. Об этом Жога рассказал в своем telegram-канале. «Экспозиция выставки ИННОПРОМ в этом году наглядно подтверждает, что российская промышленность уверенно двигается по пути инноваций. Представленные разработки уже успешно решают задачи в разных отраслях: от роботизации до авиастроения. Весомую роль в этом играют регионы Уральского федерального округа», — написал полпред, посетивший сегодня выставку впервые. Вчера его не было. После мероприятия Жога выразил уверенность, что командная работа с иностранными партнерами обеспечит государству прорыв в экономике и мировое технологическое лидерство. «Важность которого подчеркивал президент России», — добавил полпред.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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