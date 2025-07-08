ВС РФ водрузили триколор в Каменском

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ВС РФ водрузили флаг в селе Каменское в Запорожской области
ВС РФ водрузили флаг в селе Каменское в Запорожской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие водрузили флаг в РФ в селе Каменское на запорожском фронте. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Наши войска водрузили в центре Каменского российский триколор», — сказал Рогов. Его слова передает РИА Новости. 

Ранее  Рогов сообщал о столкновениях на окраинах села Плавни, расположенного между Каменским и удерживаемым украинскими силами поселком Степногорск. Запорожское направление, по словам представителя Общественной палаты, остается одним из наиболее напряженных участков линии боевого соприкосновения.

Также военкоры сообщали, что российские подразделения закрепились на новых рубежах в северо-западной части населенного пункта Каменское. По их данным, военнослужащие России пересекли высохшее дно Каховского водохранилища и осуществили фланговую атаку на позиции украинских вооруженных сил. Село находится в прифронтовой зоне и имеет стратегическое значение — через него проходит путь к ряду укрепленных позиций ВСУ в районе южной части Запорожской области.

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Российские военнослужащие водрузили флаг в РФ в селе Каменское на запорожском фронте. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов. «Наши войска водрузили в центре Каменского российский триколор», — сказал Рогов. Его слова передает РИА Новости.  Ранее  Рогов сообщал о столкновениях на окраинах села Плавни, расположенного между Каменским и удерживаемым украинскими силами поселком Степногорск. Запорожское направление, по словам представителя Общественной палаты, остается одним из наиболее напряженных участков линии боевого соприкосновения. Также военкоры сообщали, что российские подразделения закрепились на новых рубежах в северо-западной части населенного пункта Каменское. По их данным, военнослужащие России пересекли высохшее дно Каховского водохранилища и осуществили фланговую атаку на позиции украинских вооруженных сил. Село находится в прифронтовой зоне и имеет стратегическое значение — через него проходит путь к ряду укрепленных позиций ВСУ в районе южной части Запорожской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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