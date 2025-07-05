«РВ»: ВС РФ пересекли дно Каховского водохранилища и обошли ВСУ в Каменском

Российские военные заняли новые позиции в северо-западной части поселка Каменское Запорожской области, перейдя по дну обмелевшего Каховского водохранилища и атаковав силы ВСУ с фланга. Об этом сообщают российские военкоры.
«После форсирования бывшего Каховского водохранилища наши бойцы атаковали позиции ВСУ в северо-западной части населенного пункта [Каменское] и продвинулись там, создав новый плацдарм», — пишет telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По данным источника, большая часть поселка уже находится под контролем ВС РФ. По словам украинских аналитиков, бои сейчас идут вдоль улицы Заводская в направлении дачных участков.
Сегодня, 5 июля, более 20 тысяч жителей северо-западной части Запорожской области остались без электроснабжения из-за удара ВСУ по энергетической инфраструктуре, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Повреждены несколько объектов, и энергетики работают над восстановлением подачи электроэнергии, несмотря на риск повторных обстрелов. Ранее в регионе уже фиксировались проблемы с электроснабжением из-за атак ВСУ.
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