Трамп пригрозил 10-процентными пошлинами странам БРИКС

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных импортных пошлин для стран, входящих в объединение БРИКС. Об этом глава государства сообщил на заседании кабинета министров в Белом доме
«Ну, если они (страны — прим. URA.RU) являются членами БРИКС, то им придется платить пошлины в размере 10% только за это», — заявил Трамп на встрече с членами американского правительства. Его слова передает Fox News.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ознакомились с заявлениями главы США Дональда Трампа, в которых тот допускал возможность введения тарифов в отношении государств, поддерживающих политику БРИКС. Отвечая на соответствующий вопрос, Песков отметил, что они действительно видели подобные заявления лидера Штатов, пишет RT.
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