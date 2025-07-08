Во Фролах под Пермью построили новую современную поликлинику. Видео

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Объект возвели возле крупного ЖК, детсада, школы и нового крытого ФОКа (архивное фото)
Объект возвели возле крупного ЖК, детсада, школы и нового крытого ФОКа (архивное фото) Фото:

В селе Фролы Пермского округа завершено строительство новой поликлиники, рассчитанной на 200 посещений в смену. Объект расположен по улице Солнечной, 6. Он вскоре будет передан краевому министерству здравоохранения, сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

«Сейчас поликлиника уже введена в эксплуатацию. После получения лицензии специалисты начнут прием пациентов. Раньше жители села посещали сельскую врачебную амбулаторию. Теперь они смогут наблюдаться в современных и комфортных условиях», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

Здание площадью 2 тысячи квадратных метров рассчитано на обслуживание как взрослых, так и детей. Здесь размещены кабинеты участковых терапевтов, педиатров, узких специалистов, стоматологические и диагностические кабинеты, а также отделения хирургической и неотложной помощи. В учреждении предусмотрены женская консультация с дневным стационаром, просторные зоны ожидания и коридоры, а также созданы условия для маломобильных пациентов. Для работы закуплена новая мебель, благоустроены прилегающая территория и парковка.

Махонин в январе инспектировал объект. Об этом URA.RU уже писало. Тогда губернатор отмечал, что строительство поликлиники осуществляется в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

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В селе Фролы Пермского округа завершено строительство новой поликлиники, рассчитанной на 200 посещений в смену. Объект расположен по улице Солнечной, 6. Он вскоре будет передан краевому министерству здравоохранения, сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. «Сейчас поликлиника уже введена в эксплуатацию. После получения лицензии специалисты начнут прием пациентов. Раньше жители села посещали сельскую врачебную амбулаторию. Теперь они смогут наблюдаться в современных и комфортных условиях», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. Здание площадью 2 тысячи квадратных метров рассчитано на обслуживание как взрослых, так и детей. Здесь размещены кабинеты участковых терапевтов, педиатров, узких специалистов, стоматологические и диагностические кабинеты, а также отделения хирургической и неотложной помощи. В учреждении предусмотрены женская консультация с дневным стационаром, просторные зоны ожидания и коридоры, а также созданы условия для маломобильных пациентов. Для работы закуплена новая мебель, благоустроены прилегающая территория и парковка. Махонин в январе инспектировал объект. Об этом URA.RU уже писало. Тогда губернатор отмечал, что строительство поликлиники осуществляется в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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