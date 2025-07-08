В селе Фролы Пермского округа завершено строительство новой поликлиники, рассчитанной на 200 посещений в смену. Объект расположен по улице Солнечной, 6. Он вскоре будет передан краевому министерству здравоохранения, сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.
«Сейчас поликлиника уже введена в эксплуатацию. После получения лицензии специалисты начнут прием пациентов. Раньше жители села посещали сельскую врачебную амбулаторию. Теперь они смогут наблюдаться в современных и комфортных условиях», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.
Здание площадью 2 тысячи квадратных метров рассчитано на обслуживание как взрослых, так и детей. Здесь размещены кабинеты участковых терапевтов, педиатров, узких специалистов, стоматологические и диагностические кабинеты, а также отделения хирургической и неотложной помощи. В учреждении предусмотрены женская консультация с дневным стационаром, просторные зоны ожидания и коридоры, а также созданы условия для маломобильных пациентов. Для работы закуплена новая мебель, благоустроены прилегающая территория и парковка.
Махонин в январе инспектировал объект. Об этом URA.RU уже писало. Тогда губернатор отмечал, что строительство поликлиники осуществляется в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!