В Екатеринбурге школьники выпрыгивают на ходу из трамваев. Видео

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Подростки самостоятельно открыли двери трамвая и начали по очереди выпрыгивать из вагона
Подростки самостоятельно открыли двери трамвая и начали по очереди выпрыгивать из вагона Фото:

В Екатеринбурге группа подростков устроила опасный эксперимент во время поездки на трамвае — они открыли двери вагона и начали выпрыгивать из него прямо на ходу. Инцидент попал на видео.

«В Екатеринбурге подростки устроили себе краш-тест на 15-м трамвае: один лез на крышу, другие выпрыгнули на ходу», — сообщили в telegram-канале Ural Mash. На видео видно, как один из подростков самостоятельно открыл двери вагона, а затем из трамвая друг за другом выпрыгнуло около четырех человек.

Ранее в Екатеринбурге уже фиксировались случаи, когда подростки собирались в группы и катались на трамваях, цепляясь за их заднюю часть ради съемок для соцсетей. Следователи СКР проводят проверки по этим фактам, а участникам подобных инцидентов может грозить уголовная ответственность по статьям о хулиганстве и умышленном повреждении имущества. За последний месяц число подобных происшествий увеличилось.

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В Екатеринбурге группа подростков устроила опасный эксперимент во время поездки на трамвае — они открыли двери вагона и начали выпрыгивать из него прямо на ходу. Инцидент попал на видео. «В Екатеринбурге подростки устроили себе краш-тест на 15-м трамвае: один лез на крышу, другие выпрыгнули на ходу», — сообщили в telegram-канале Ural Mash. На видео видно, как один из подростков самостоятельно открыл двери вагона, а затем из трамвая друг за другом выпрыгнуло около четырех человек. Ранее в Екатеринбурге уже фиксировались случаи, когда подростки собирались в группы и катались на трамваях, цепляясь за их заднюю часть ради съемок для соцсетей. Следователи СКР проводят проверки по этим фактам, а участникам подобных инцидентов может грозить уголовная ответственность по статьям о хулиганстве и умышленном повреждении имущества. За последний месяц число подобных происшествий увеличилось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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