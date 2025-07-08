В Екатеринбурге группа подростков устроила опасный эксперимент во время поездки на трамвае — они открыли двери вагона и начали выпрыгивать из него прямо на ходу. Инцидент попал на видео.
«В Екатеринбурге подростки устроили себе краш-тест на 15-м трамвае: один лез на крышу, другие выпрыгнули на ходу», — сообщили в telegram-канале Ural Mash. На видео видно, как один из подростков самостоятельно открыл двери вагона, а затем из трамвая друг за другом выпрыгнуло около четырех человек.
Ранее в Екатеринбурге уже фиксировались случаи, когда подростки собирались в группы и катались на трамваях, цепляясь за их заднюю часть ради съемок для соцсетей. Следователи СКР проводят проверки по этим фактам, а участникам подобных инцидентов может грозить уголовная ответственность по статьям о хулиганстве и умышленном повреждении имущества. За последний месяц число подобных происшествий увеличилось.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!