08 июля 2025

Суд оштрафовал Google на 3,8 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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К американской компании, специализирующейся на поисковых технологиях, возникли вопросы
К американской компании, специализирующейся на поисковых технологиях, возникли вопросы Фото:

Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Google на 3,8 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Корпорацию Google LLC признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3,8 млн рублей», — на заявление представителей суда ссылается РИА Новости.

Вскоре в Таганском суде рассмотрят еще три аналогичных административных дела в отношении американской фирмы по той же статье. Дополнительно будут изучены два протокола по другим нарушениям: за неисполнение предписания Роскомнадзора и за отсутствие обязательного отчета о рассмотрении обращений граждан на сайте компании.

Ранее суд США обязал Google выплатить 314 млн долларов за сбор данных у Android, пишет RT. Об опасности западных поисковиков до этого предупреждал глава центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

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Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Google на 3,8 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Корпорацию Google LLC признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3,8 млн рублей», — на заявление представителей суда ссылается РИА Новости. Вскоре в Таганском суде рассмотрят еще три аналогичных административных дела в отношении американской фирмы по той же статье. Дополнительно будут изучены два протокола по другим нарушениям: за неисполнение предписания Роскомнадзора и за отсутствие обязательного отчета о рассмотрении обращений граждан на сайте компании. Ранее суд США обязал Google выплатить 314 млн долларов за сбор данных у Android, пишет RT. Об опасности западных поисковиков до этого предупреждал глава центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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