Три человека погибли при атаке ВСУ на пляж в Курской области

В результате обстрела городского пляжа в Курской области вечером 8 июля погибли три человека, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем telegram-канале.
«К глубокой скорби, в результате атаки на городской пляж трое человек скончались на месте. Количество раненых возросло до шести человек. Мужчина получил осколочное ранение плеча, еще один — травму ребер и осколочные ранения. Их также доставили в Курскую областную больницу», — написал Хинштейн.
По словам Хинштейна, на месте происшествия работают все оперативные службы, экстренно оказывается помощь пострадавшим и ведется уточнение информации о последствиях атаки. Родственникам погибших будет предоставлена вся необходимая поддержка. Хинштейн подчеркнул, что рассматривает случившееся как «подлый, бесчеловечный удар украинских преступников», поскольку удар был нанесен по месту массового пребывания мирных жителей вечером, в праздничный день.
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