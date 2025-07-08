В Киеве застрелен замначальника городского военкомата

В Киеве 8 июля был застрелен заместитель начальника городского территориального центра комплектования (ТЦК), подполковник Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук на своей странице в социальных сетях.
«В Киеве застрелен подполковник ВСУ, заместитель начальника городского ТЦК», — написал Дмитрук. Он не уточнил подробности происшествия и личность погибшего офицера.
Ранее в Ровненской области Украины в результате конфликта с жителями села Орловка сотрудник военного комиссариата получил травмы и был доставлен в больницу. По данному инциденту правоохранительные органы возбудили уголовное производство, напоминает RT.
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