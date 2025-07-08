08 июля 2025

В Киеве застрелен замначальника городского военкомата

© Служба новостей «URA.RU»
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Подробности о гибели офицера не уточняются
Подробности о гибели офицера не уточняются Фото:

В Киеве 8 июля был застрелен заместитель начальника городского территориального центра комплектования (ТЦК), подполковник Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук на своей странице в социальных сетях.

«В Киеве застрелен подполковник ВСУ, заместитель начальника городского ТЦК», — написал Дмитрук. Он не уточнил подробности происшествия и личность погибшего офицера.

Ранее в Ровненской области Украины в результате конфликта с жителями села Орловка сотрудник военного комиссариата получил травмы и был доставлен в больницу. По данному инциденту правоохранительные органы возбудили уголовное производство, напоминает RT.

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В Киеве 8 июля был застрелен заместитель начальника городского территориального центра комплектования (ТЦК), подполковник Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук на своей странице в социальных сетях. «В Киеве застрелен подполковник ВСУ, заместитель начальника городского ТЦК», — написал Дмитрук. Он не уточнил подробности происшествия и личность погибшего офицера. Ранее в Ровненской области Украины в результате конфликта с жителями села Орловка сотрудник военного комиссариата получил травмы и был доставлен в больницу. По данному инциденту правоохранительные органы возбудили уголовное производство, напоминает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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