Экс-чиновник мэрии Перми Кудрявцев не смог обжаловать приговор за взятку

Наказание экс-директору МКУ «Управление технического заказчика» мэрии Перми Андрею Кудрявцеву оставили без изменений. Бывший чиновник, пойманный на взятке, не смог обжаловать приговор, передает пресс-служба краевого суда.
«Коллегия присяжных оставила в силе наказание Андрею Кудрявцеву. Экс-чиновник не смог обжаловать назначенный ему срок в два года колонии строгого режима, суд лишь уточнил размер дополнительного наказания виновному», — на данные ведомства ссылается портал Properm.
Следствие установило, что Кудрявцев получили от бизнесмена Сергея Микова более 540 тысяч рублей в виде взятки в обмен на покровительство. Показания в отношении Кудрявцева дал сам Миков, который на тот момент уже был фигурантом другого дела о взятке руководителю капстроительства Ирине Чирковой. В самом начале июля Микова приговорили к пяти годам лишения свободы.
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