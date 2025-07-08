08 июля 2025

Экс-чиновник мэрии Перми Кудрявцев не смог обжаловать приговор за взятку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Попытка обжаловать приговор не удалась
Попытка обжаловать приговор не удалась Фото:

Наказание экс-директору МКУ «Управление технического заказчика» мэрии Перми Андрею Кудрявцеву оставили без изменений. Бывший чиновник, пойманный на взятке, не смог обжаловать приговор, передает пресс-служба краевого суда.

«Коллегия присяжных оставила в силе наказание Андрею Кудрявцеву. Экс-чиновник не смог обжаловать назначенный ему срок в два года колонии строгого режима, суд лишь уточнил размер дополнительного наказания виновному», — на данные ведомства ссылается портал Properm.

Следствие установило, что Кудрявцев получили от бизнесмена Сергея Микова более 540 тысяч рублей в виде взятки в обмен на покровительство. Показания в отношении Кудрявцева дал сам Миков, который на тот момент уже был фигурантом другого дела о взятке руководителю капстроительства Ирине Чирковой. В самом начале июля Микова приговорили к пяти годам лишения свободы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Наказание экс-директору МКУ «Управление технического заказчика» мэрии Перми Андрею Кудрявцеву оставили без изменений. Бывший чиновник, пойманный на взятке, не смог обжаловать приговор, передает пресс-служба краевого суда. «Коллегия присяжных оставила в силе наказание Андрею Кудрявцеву. Экс-чиновник не смог обжаловать назначенный ему срок в два года колонии строгого режима, суд лишь уточнил размер дополнительного наказания виновному», — на данные ведомства ссылается портал Properm. Следствие установило, что Кудрявцев получили от бизнесмена Сергея Микова более 540 тысяч рублей в виде взятки в обмен на покровительство. Показания в отношении Кудрявцева дал сам Миков, который на тот момент уже был фигурантом другого дела о взятке руководителю капстроительства Ирине Чирковой. В самом начале июля Микова приговорили к пяти годам лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...