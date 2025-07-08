Клава Кока дала концерт под проливным дождем и с поломанным каблуком

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) поделилась впечатлениями после выступления на VK FEST в Санкт-Петербурге. Несмотря на неблагоприятные погодные условия и трудности, артистка считает свое выступление удачным. Об этом девушка рассказала в своих соцсетях.
«Этот день прошел под девизом „вопреки“. Вопреки мы это сделали и сделали мощно! Массовые отмены рейсов, потерянные багажи, залитая сцена от проливного дождя, сломанный каблук на второй песне, дождевики и потекшая тушь. Тем не менее шоу было! И главным элементом были ВЫ», — написала Клава Кока в своем telegram-канале.
По словам артистки, для выступления была подготовлена полностью обновленная программа. Клава Кока уточнила, что вторую часть этого шоу зрители смогут увидеть на VK FEST в Москве 20 июля. Кроме того, она анонсировала свой сольный концерт, который состоится 5 октября в клубе TAU.
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