08 июля 2025

Клава Кока дала концерт под проливным дождем и с поломанным каблуком

Клава Кока выступила на VK FEST в Санкт-Петербурге под дождем
© Служба новостей «URA.RU»
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Певица рассказала о сломанном на сцене каблуке и залитой дождем сцене
Певица рассказала о сломанном на сцене каблуке и залитой дождем сцене Фото:

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) поделилась впечатлениями после выступления на VK FEST в Санкт-Петербурге. Несмотря на неблагоприятные погодные условия и трудности, артистка считает свое выступление удачным. Об этом девушка рассказала в своих соцсетях.

«Этот день прошел под девизом „вопреки“. Вопреки мы это сделали и сделали мощно! Массовые отмены рейсов, потерянные багажи, залитая сцена от проливного дождя, сломанный каблук на второй песне, дождевики и потекшая тушь. Тем не менее шоу было! И главным элементом были ВЫ», — написала Клава Кока в своем telegram-канале.

По словам артистки, для выступления была подготовлена полностью обновленная программа. Клава Кока уточнила, что вторую часть этого шоу зрители смогут увидеть на VK FEST в Москве 20 июля. Кроме того, она анонсировала свой сольный концерт, который состоится 5 октября в клубе TAU.

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Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) поделилась впечатлениями после выступления на VK FEST в Санкт-Петербурге. Несмотря на неблагоприятные погодные условия и трудности, артистка считает свое выступление удачным. Об этом девушка рассказала в своих соцсетях. «Этот день прошел под девизом „вопреки“. Вопреки мы это сделали и сделали мощно! Массовые отмены рейсов, потерянные багажи, залитая сцена от проливного дождя, сломанный каблук на второй песне, дождевики и потекшая тушь. Тем не менее шоу было! И главным элементом были ВЫ», — написала Клава Кока в своем telegram-канале. По словам артистки, для выступления была подготовлена полностью обновленная программа. Клава Кока уточнила, что вторую часть этого шоу зрители смогут увидеть на VK FEST в Москве 20 июля. Кроме того, она анонсировала свой сольный концерт, который состоится 5 октября в клубе TAU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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