На СВО грузовик пермского бойца обстреляли ВСУ кассетными снарядами

В зоне проведения спецоперации ВС РФ автомобиль «Урал» бойца из Прикамья обстреляли кассетными снарядами. Несмотря на массированный артобстрел со стороны врага, военнослужащий смог покинуть опасный район и выполнить боевое задание. Об одном из эпизодов на линии соприкосновения рассказали в краевом военкомате.
«Гвардии сержант Николай (фамилия не указана в целях безопасности) подвергся артиллерийскому обстрелу ВСУ. Неприятель применил кассетные боеприпасы. В результате „Урал“, в котором находился боец, получил значительные повреждения. Несмотря на опасность, проявив мужество и высокий уровень профессионализма, пермяк оперативно отремонтировал машину», — на данные военкомата ссылается telegram-канал «Сила в братстве — 59».
Солдат из Пермского края подвозил продовольствие в подразделение. На СВО он служит старшим водителем отделения обеспечения бригады «Черные гусары».
Ранее URA.RU рассказывало про прикамского бойца из дивизии «Черные ножи», который доставил на огневые позиции минимум 10 штурмовых групп ВС РФ. Он также смог своевременно заметить вражескую мину и ликвидировать ее. Ранее командир автоотделения из Перми защитил солдат и технику от атаки дрона ВСУ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!