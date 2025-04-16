16 апреля 2025

Пермяк из «Черных ножей» доставил штурмовые группы на передовую и уничтожил мину

© Служба новостей «URA.RU»
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Вражеская мина была установлена на пути следования отряда
Вражеская мина была установлена на пути следования отряда Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Выполняя боевую задачу в зоне СВО, прикамский боец Павел Мелехин из дивизии «Черные ножи» доставил к огневым позициям ВСУ минимум 10 российских штурмовых групп. Он также своевременно заметил вражескую мину и ликвидировал ее, рассказали URA.RU в ветеранской организации «Сила в братстве — 59». Все происходило под непрерывным обстрелом неприятеля.

«Несмотря на постоянную опасность, рядовой Мелехин доставил не менее 10 штурмовых групп к позициям противника. В ходе очередного выезда в лесополосу он обнаружил установленную на дороге противотанковую мину иностранного производства. Устройство было уничтожено при помощи штатного АК-74М», — пояснили ветераны.

Ранее URA.RU рассказывало о штурмовике из Нытвы, который выстрелом из гранатомета уничтожил огневую позицию украинских боевиков. А саперу из Перми удалось отбиться от атаки ВСУ в ходе минирования местности в ДНР.

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Выполняя боевую задачу в зоне СВО, прикамский боец Павел Мелехин из дивизии «Черные ножи» доставил к огневым позициям ВСУ минимум 10 российских штурмовых групп. Он также своевременно заметил вражескую мину и ликвидировал ее, рассказали URA.RU в ветеранской организации «Сила в братстве — 59». Все происходило под непрерывным обстрелом неприятеля. «Несмотря на постоянную опасность, рядовой Мелехин доставил не менее 10 штурмовых групп к позициям противника. В ходе очередного выезда в лесополосу он обнаружил установленную на дороге противотанковую мину иностранного производства. Устройство было уничтожено при помощи штатного АК-74М», — пояснили ветераны. Ранее URA.RU рассказывало о штурмовике из Нытвы, который выстрелом из гранатомета уничтожил огневую позицию украинских боевиков. А саперу из Перми удалось отбиться от атаки ВСУ в ходе минирования местности в ДНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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