08 февраля 2025
07 февраля 2025

В зоне СВО командир автооделения из Перми защитил солдат и технику от дрона ВСУ

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Действия пермского бойца спасли жизни личному составу Фото:

В зоне проведения спецоперации грамотные действия командира автомобильного отделения Николая Никулина из Перми уберегли технику и личный состав ВС РФ от атаки БПЛА. Об инциденте в районе Селидово (ДНР) на покровском направлении рассказали специалисты прикамского военкомата. Задачу по обеспечению топливом выполнял 239-й гвардейский танковый полк.

«Во время движения командир отделения обнаружил украинский FVP-дрон. Он незамедлительно приказал водителям изменить скорость для маневра, используя особенности рельефа местности. Также сержант Никулин обеспечил маскировку транспорта, что позволило вывести его из зоны видимости вражеских беспилотников», — на данные военкомата в своем telegram-канале ссылается ветеранская организация «Сила в братстве — 59».

В результате никто не пострадал. Техника в целости вернулась на базу. Пермяка за проявленные мужество и героизм наградили медалью «Суворова».

Ранее URA.RU рассказывало о мотострелке из Березников, который уничтожил два дрона ВСУ очередью из автомата. Пермский артиллерист сбил вражеские беспилотники, летевшие к гаубичному расчету. А другой прикамский военнослужащий прикрыл штурмовиков от атак БПЛА во время захвата опорного пункта неприятеля.

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В зоне проведения спецоперации грамотные действия командира автомобильного отделения Николая Никулина из Перми уберегли технику и личный состав ВС РФ от атаки БПЛА. Об инциденте в районе Селидово (ДНР) на покровском направлении рассказали специалисты прикамского военкомата. Задачу по обеспечению топливом выполнял 239-й гвардейский танковый полк. «Во время движения командир отделения обнаружил украинский FVP-дрон. Он незамедлительно приказал водителям изменить скорость для маневра, используя особенности рельефа местности. Также сержант Никулин обеспечил маскировку транспорта, что позволило вывести его из зоны видимости вражеских беспилотников», — на данные военкомата в своем telegram-канале ссылается ветеранская организация «Сила в братстве — 59». В результате никто не пострадал. Техника в целости вернулась на базу. Пермяка за проявленные мужество и героизм наградили медалью «Суворова». Ранее URA.RU рассказывало о мотострелке из Березников, который уничтожил два дрона ВСУ очередью из автомата. Пермский артиллерист сбил вражеские беспилотники, летевшие к гаубичному расчету. А другой прикамский военнослужащий прикрыл штурмовиков от атак БПЛА во время захвата опорного пункта неприятеля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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