В Якутске возникла вспышка сальмонеллеза

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Роспотребнадзор по Якутии устанавливает причину вспышки сальмонеллеза
Роспотребнадзор по Якутии устанавливает причину вспышки сальмонеллеза Фото:

В городе Якутске Республики Саха (Якутия) зафиксирована вспышка сальмонеллеза среди участников празднования Ысыаха Олонхо. По состоянию на 9 июля, за медицинской помощью обратились свыше 50 человек. Об этом сообщает Роспотребнадзор Якутии.

«Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование вспышки сальмонеллеза, возникшей среди жителей республики, принимавших участие в праздновании Ысыаха Олонхо в Нерюнгринском районе. По состоянию на 9 июля за медицинской помощью обратилось более 50 человек в г. Якутске, Таттинском, Нерюнгринском, Мегино-Кангаласском, Намском районах», — сообщает ведомство на официальном сайте.

Пострадавшие связывают свои заболевания с употреблением готовых блюд из мяса птицы, которые были поданы на празднике. В настоящее время специалисты Роспотребнадзора занимаются розыском и изъятием из оборота потенциально некачественной продукции, а также проводят лабораторные исследования.

Кроме того, в очагах инфекции ведутся мероприятия, направленные на предотвращение дальнейшего распространения болезни. Ситуация остается под контролем Управления Роспотребнадзора.

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В городе Якутске Республики Саха (Якутия) зафиксирована вспышка сальмонеллеза среди участников празднования Ысыаха Олонхо. По состоянию на 9 июля, за медицинской помощью обратились свыше 50 человек. Об этом сообщает Роспотребнадзор Якутии. «Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование вспышки сальмонеллеза, возникшей среди жителей республики, принимавших участие в праздновании Ысыаха Олонхо в Нерюнгринском районе. По состоянию на 9 июля за медицинской помощью обратилось более 50 человек в г. Якутске, Таттинском, Нерюнгринском, Мегино-Кангаласском, Намском районах», — сообщает ведомство на официальном сайте. Пострадавшие связывают свои заболевания с употреблением готовых блюд из мяса птицы, которые были поданы на празднике. В настоящее время специалисты Роспотребнадзора занимаются розыском и изъятием из оборота потенциально некачественной продукции, а также проводят лабораторные исследования. Кроме того, в очагах инфекции ведутся мероприятия, направленные на предотвращение дальнейшего распространения болезни. Ситуация остается под контролем Управления Роспотребнадзора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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