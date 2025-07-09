Министр сельского хозяйства Красноярского края Васильев ушел в отставку

Глава министерства сельского хозяйства Красноярского края Илья Васильев освобожден от должности по собственному желанию. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Михаил Котюков. Информаця об отставке Васильева опубликована на официальном сайте правительства региона.
«В соответствии с распоряжением Губернатора Красноярского края от 08.07.2025 № 504-рг Васильев Илья Александрович освобожден от должности министра сельского хозяйства Красноярского края 14 июля 2025 года», — говорится в официальном сообщении правительства на сайте. В сообщении отмечается, что заявление на увольнение Васильев подал самостоятельно.
Васильев занимал пост министра сельского хозяйства края с октября 2023 года. До этого он работал в региональном Минсельхозе в должности заместителя министра с 2019 по 2023 год.
После ухода Васильева временное руководство министерством до назначения нового руководителя будет осуществлять первый заместитель министра Лариса Белецкая. «В соответствии с распоряжением Губернатора Красноярского края от 08.07.2025 № 505-рг поручено с 15 июля 2025 года осуществлять полномочия по руководству министерством сельского хозяйства Красноярского края Белецкой Ларисе Ивановне, первому заместителю министра сельского хозяйства Красноярского края», — отмечается там же, на сайте.
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