Власти сделали заявление на фоне слухов об отставке мэра Ханты-Мансийска Максима Ряшина. В администрации опровергли информацию, которую распространяет ряд югорских СМИ и связанные с ними telegram-каналы.
«Эта информация не соответствует действительности. Ряшин в отпуске, но заявление об увольнении не писал и планирует после отдыха выйти на работу», — пояснили в мэрии.
Источники в окружном политическом истеблишменте в беседе с журналистами URA.RU также назвали слухи об отставке главы окружной столицы фейком. «Насколько мне известно, это вброс. Установок по увольнению главы Ханты-Мансийска не было», — уточнил один из собеседников.
Анонимы регулярно «отправляют в отставку» как Ряшина, так и других югорских мэров на протяжении нескольких лет. Пока единственным главой муниципалитета, которого уволил губернатор Югры Руслан Кухарук, остается мэр Пыть-Яха Дмитрий Горбунов.
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