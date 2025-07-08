08 июля 2025

Власти сделали заявление на фоне слухов об отставке мэра Ханты-Мансийска

В ХМАО запустили фейк об отставке главы Ханты-Мансийска Максима Ряшина
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО муссируются слухи об отставке мэра Ханты-Мансийска Максима Ряшина
В ХМАО муссируются слухи об отставке мэра Ханты-Мансийска Максима Ряшина Фото:

Власти сделали заявление на фоне слухов об отставке мэра Ханты-Мансийска Максима Ряшина. В администрации опровергли информацию, которую распространяет ряд югорских СМИ и связанные с ними telegram-каналы.

«Эта информация не соответствует действительности. Ряшин в отпуске, но заявление об увольнении не писал и планирует после отдыха выйти на работу», — пояснили в мэрии.

Источники в окружном политическом истеблишменте в беседе с журналистами URA.RU также назвали слухи об отставке главы окружной столицы фейком. «Насколько мне известно, это вброс. Установок по увольнению главы Ханты-Мансийска не было», — уточнил один из собеседников.

Анонимы регулярно «отправляют в отставку» как Ряшина, так и других югорских мэров на протяжении нескольких лет. Пока единственным главой муниципалитета, которого уволил губернатор Югры Руслан Кухарук, остается мэр Пыть-Яха Дмитрий Горбунов.

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Власти сделали заявление на фоне слухов об отставке мэра Ханты-Мансийска Максима Ряшина. В администрации опровергли информацию, которую распространяет ряд югорских СМИ и связанные с ними telegram-каналы. «Эта информация не соответствует действительности. Ряшин в отпуске, но заявление об увольнении не писал и планирует после отдыха выйти на работу», — пояснили в мэрии. Источники в окружном политическом истеблишменте в беседе с журналистами URA.RU также назвали слухи об отставке главы окружной столицы фейком. «Насколько мне известно, это вброс. Установок по увольнению главы Ханты-Мансийска не было», — уточнил один из собеседников. Анонимы регулярно «отправляют в отставку» как Ряшина, так и других югорских мэров на протяжении нескольких лет. Пока единственным главой муниципалитета, которого уволил губернатор Югры Руслан Кухарук, остается мэр Пыть-Яха Дмитрий Горбунов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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