Тульскую область атаковали беспилотники

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки Тульской области. В ночь с 8 на 9 июля 2025 года системы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ уничтожили 15 беспилотников, атаковавших регион, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
«С 21:00 8 июля до 06:00 9 июля <...> было уничтожено 15 БПЛА ВСУ», — заявил глава региона в своем telegram-канале. Как сообщил Миляев, случаев повреждения объектов инфраструктуры и зданий не зафиксировано, пострадавших также нет.
Он призвал жителей сохранять бдительность, так как угроза новых атак сохраняется. В случае обнаружения подозрительных предметов или возможных беспилотных аппаратов, порекомендовал незамедлительно обращаться в экстренные службы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.