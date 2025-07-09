Тульскую область атаковали беспилотники

Миляев: ВСУ ударили по Тульской области десятком БПЛА
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ атаковали Тульскую область
ВСУ атаковали Тульскую область Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки Тульской области. В ночь с 8 на 9 июля 2025 года системы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ уничтожили 15 беспилотников, атаковавших регион, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«С 21:00 8 июля до 06:00 9 июля <...> было уничтожено 15 БПЛА ВСУ», — заявил глава региона в своем telegram-канале. Как сообщил Миляев, случаев повреждения объектов инфраструктуры и зданий не зафиксировано, пострадавших также нет.

Он призвал жителей сохранять бдительность, так как угроза новых атак сохраняется. В случае обнаружения подозрительных предметов или возможных беспилотных аппаратов, порекомендовал незамедлительно обращаться в экстренные службы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки Тульской области. В ночь с 8 на 9 июля 2025 года системы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ уничтожили 15 беспилотников, атаковавших регион, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. «С 21:00 8 июля до 06:00 9 июля <...> было уничтожено 15 БПЛА ВСУ», — заявил глава региона в своем telegram-канале. Как сообщил Миляев, случаев повреждения объектов инфраструктуры и зданий не зафиксировано, пострадавших также нет. Он призвал жителей сохранять бдительность, так как угроза новых атак сохраняется. В случае обнаружения подозрительных предметов или возможных беспилотных аппаратов, порекомендовал незамедлительно обращаться в экстренные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...