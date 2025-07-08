08 июля 2025

Житель Тюменской области домогался до малолетней девочки

В Тюменской области арестовали мужчину, который приставал к несовершеннолетней
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина не применял к девочке насилие, а с места преступления скрылся
Мужчина не применял к девочке насилие, а с места преступления скрылся Фото:

В Ярковском районе Тюменской области под стражу заключили мужчину, который домогался до несовершеннолетней девочки. Об этом в telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба региональной судебной системы.

«Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он совершил в отношении девочки, не достигшей возраста 14 лет, развратные действия без применения насилия», — отмечается в сообщении.

С места преступления педофил скрылся, однако его нашли. Суд назначили на 19 августа, до того момента мужчина будет находиться под стражей.

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В Ярковском районе Тюменской области под стражу заключили мужчину, который домогался до несовершеннолетней девочки. Об этом в telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба региональной судебной системы. «Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он совершил в отношении девочки, не достигшей возраста 14 лет, развратные действия без применения насилия», — отмечается в сообщении. С места преступления педофил скрылся, однако его нашли. Суд назначили на 19 августа, до того момента мужчина будет находиться под стражей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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