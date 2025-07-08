Житель Тюменской области домогался до малолетней девочки

Мужчина не применял к девочке насилие, а с места преступления скрылся
В Ярковском районе Тюменской области под стражу заключили мужчину, который домогался до несовершеннолетней девочки. Об этом в telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба региональной судебной системы.
«Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он совершил в отношении девочки, не достигшей возраста 14 лет, развратные действия без применения насилия», — отмечается в сообщении.
С места преступления педофил скрылся, однако его нашли. Суд назначили на 19 августа, до того момента мужчина будет находиться под стражей.
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