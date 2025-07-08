В сети опубликован трейлер нового фильма «Ритмы мечты», где одну из ролей исполнил уроженец Челябинска, шоумен Станислав Ярушин. Премьера запланирована на 21 августа, сообщает кинокомпания «Каро Премьер».
«Фильм „Ритмы мечты“ в кино с 21 августа!», — сообщили в группе кинокомпании во «ВКонтакте». Роли в картине исполнили звезды российского кино и спорта: Алиса и Эдуард Меняйкины, Матвей Кулагин, Виктор Хориняк, Валерия Ланская, Игорь Верник, Алексей Ягудин, Станислав Ярушин и другие.
По данным «Кинотеатр.ру», фильм рассказывает историю Вари — юной танцовщицы, мечтающей победить в престижном конкурсе. Однако ее путь к успеху осложняется неожиданными обстоятельствами: партнером по танцам становится популярный блогер Ник. Накануне финала раскрывается тайна героини, бросающая вызов традиционным представлениям о танцевальном спорте. Этот поворот ставит перед Варей и другими участниками серьезные испытания, далекие от обычных «детских» проблем.
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