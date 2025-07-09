В Подмосковье произошло жуткое столкновение BMW с микроавтобусом с детьми. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДТП произошло в муниципальном округе Зарайск, один человек погиб, несколько пострадало
ДТП произошло в муниципальном округе Зарайск, один человек погиб, несколько пострадало Фото:

В Зарайском округе Московской области в ночь на 9 июля произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля BMW и микроавтобуса Hyundai. В результате ДТП погиб ребенок, еще несколько несовершеннолетних получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«Подмосковные полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП в муниципальном округе Зарайск, в котором погиб и пострадали несовершеннолетние», — сообщили представители регионального главка МВД в своем telegram-канале. По информации ведомства, авария случилась около часа ночи на 18-м километре автодороги «Луховицы — М-5 „Урал“ — Зарайск».

По информации пресс-службы МВД, 26-летний водитель автомобиля BMW выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с микроавтобусом Hyundai. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель BMW и 10-летний пассажир, находившийся в микроавтобусе. Кроме того, с различными травмами были госпитализированы водитель и семь пассажиров Hyundai, среди которых шестеро детей в возрасте от 8 до 17 лет.

В Госавтоинспекции уточнили, что на месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренные службы. На данный момент устанавливаются все обстоятельства и причины аварии. По факту ДТП проводится проверка, после чего будет принято процессуальное решение.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Зарайском округе Московской области в ночь на 9 июля произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля BMW и микроавтобуса Hyundai. В результате ДТП погиб ребенок, еще несколько несовершеннолетних получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области. «Подмосковные полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП в муниципальном округе Зарайск, в котором погиб и пострадали несовершеннолетние», — сообщили представители регионального главка МВД в своем telegram-канале. По информации ведомства, авария случилась около часа ночи на 18-м километре автодороги «Луховицы — М-5 „Урал“ — Зарайск». По информации пресс-службы МВД, 26-летний водитель автомобиля BMW выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с микроавтобусом Hyundai. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель BMW и 10-летний пассажир, находившийся в микроавтобусе. Кроме того, с различными травмами были госпитализированы водитель и семь пассажиров Hyundai, среди которых шестеро детей в возрасте от 8 до 17 лет. В Госавтоинспекции уточнили, что на месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренные службы. На данный момент устанавливаются все обстоятельства и причины аварии. По факту ДТП проводится проверка, после чего будет принято процессуальное решение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...