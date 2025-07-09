Минувшая ночь в Москве стала самой теплой за 39 лет

В ночь на 9 июля в Москве зафиксирована аномально высокая температура, которая побила многолетние климатические показатели. Минимальные значения термометра на главной метеостанции столицы (ВДНХ) составили +19,3 градуса. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Это даже теплее ночных показателей курортного Сочи — плюс 20 градусов. И почти соответствует дневной норме июля в Москве, которая по климату составляет плюс 23,1 градуса», — рассказал Тишковец РИА Новости. Это второй по теплоте показатель за всю историю наблюдений на этой станции: теплее была только ночь на 9 июля 1986 года, когда температура достигла +19,4 градуса.
Примечательно, что в некоторых районах Москвы температура ночью оказалась даже выше, чем на популярных курортах. Так, в центре города, на Балчуге, столбики термометров не опускались ниже +22,6 градуса, что превышает ночные показатели в Сочи (+20 градусов). В Тушине было зафиксировано +18,8 градуса, а в Бутове — +17,2 градуса. Синоптики предупреждают, что до конца недели москвичей ждут столь же теплые ночи — около +20 градусов при обычной ночной норме для июля в +11,5 градуса.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.