08 июля 2025

Прокуратура отправила под суд скандального застройщика из Нижневартовска Руссу

© Служба новостей «URA.RU»
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Скандальному экс-застройщику грозит уголовная ответственность за мошенничество
Скандальному экс-застройщику грозит уголовная ответственность за мошенничество Фото:

Прокуратура Нижневартовска утвердила обвинительное заключение в отношении экс-руководителя стройфирмы «Вариант» Виктора Руссу. Он обвиняется в махинациях с землей для многодетных семей, сообщили агентству в пресс-службе ведомства.

«Обвиняемый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, получил в аренду земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности. На них он возвел сооружения, не соответствующие признакам капитального строения. Он ввел в заблуждение сотрудников администрации города, которые на льготных условиях продали данные земельные участки, предназначенные для многодетных семей», — сообщили агентству в прокуратура региона.

В отношении экс-директора возбуждены уголовные дела по статьям «мошенничество в особо крупном размере», «злоупотребление полномочиями» и «незаконное хранение огнестрельного оружия» — оно было найдено у него по месту жительства. Уголовное дело направлено в суд, прокуратура также предъявила иски о возмещении ущерба.

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Прокуратура Нижневартовска утвердила обвинительное заключение в отношении экс-руководителя стройфирмы «Вариант» Виктора Руссу. Он обвиняется в махинациях с землей для многодетных семей, сообщили агентству в пресс-службе ведомства. «Обвиняемый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, получил в аренду земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности. На них он возвел сооружения, не соответствующие признакам капитального строения. Он ввел в заблуждение сотрудников администрации города, которые на льготных условиях продали данные земельные участки, предназначенные для многодетных семей», — сообщили агентству в прокуратура региона. В отношении экс-директора возбуждены уголовные дела по статьям «мошенничество в особо крупном размере», «злоупотребление полномочиями» и «незаконное хранение огнестрельного оружия» — оно было найдено у него по месту жительства. Уголовное дело направлено в суд, прокуратура также предъявила иски о возмещении ущерба.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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