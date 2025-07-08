Прокуратура отправила под суд скандального застройщика из Нижневартовска Руссу

Прокуратура Нижневартовска утвердила обвинительное заключение в отношении экс-руководителя стройфирмы «Вариант» Виктора Руссу. Он обвиняется в махинациях с землей для многодетных семей, сообщили агентству в пресс-службе ведомства.
«Обвиняемый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, получил в аренду земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности. На них он возвел сооружения, не соответствующие признакам капитального строения. Он ввел в заблуждение сотрудников администрации города, которые на льготных условиях продали данные земельные участки, предназначенные для многодетных семей», — сообщили агентству в прокуратура региона.
В отношении экс-директора возбуждены уголовные дела по статьям «мошенничество в особо крупном размере», «злоупотребление полномочиями» и «незаконное хранение огнестрельного оружия» — оно было найдено у него по месту жительства. Уголовное дело направлено в суд, прокуратура также предъявила иски о возмещении ущерба.
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