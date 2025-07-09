ФСБ застрелила диверсанта, готовившего теракт в Саратовской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили попытку подрыва железнодорожного моста в Саратовской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. При задержании подозреваемый, гражданин России, оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем.
«На территории Саратовской области предотвращен диверсионно-террористический акт, планировавшийся сторонником признанной в России террористической и запрещенной организации», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ. Цитата по РИА «Новости».
Сообщается, что совершить диверсию намеревался гражданин РФ. По информации ЦОС ФСБ, злоумышленник хранил в тайнике самодельное взрывное устройство и намеревался использовать его для подрыва железнодорожного моста. Уточняется, что гражданин поддерживал контакты с украинской стороной и намеревался после совершения теракта уехать на Украину, чтобы принять участие в спецоперации на стороне ВСУ.
Во время проведения оперативных мероприятий на месте происшествия были изъяты готовое к применению взрывное устройство массой 11 килограммов, пистолет «Макарова», боеприпасы, а также предметы, имеющие значение для следствия. Фигурант был задержан в момент изъятия взрывного устройства из тайника, тогда он оказал вооруженное сопротивление.
Следственный отдел регионального управления ФСБ возбудил уголовное дело по статьям о незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ и устройств (п. «а» ч. 3 ст. 222.1, ч. 2 ст. 223.1 УК РФ). Сейчас решается вопрос о возбуждении дела по статье «Террористический акт» (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Ранее в России были совершены подрывы нескольких мостов. Так в ночь на 1 июня автомобильный мост обрушился в Брянской области. В результате инцидента пострадали 66 человек. Больше информации — в сюжете агентства.
Позже произошел подрыв железнодорожного моста Курской области. Как заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, устроившие теракт на ж/д путях ответят за содеянное. Подробнее — в сюжете URA.RU.
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