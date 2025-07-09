Опубликовано видео с ликвидацией диверсанта в Саратовской области

На месте были обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства (архивное фото)
ФСБ России опубликовала видеозапись с ликвидацией диверсанта на территории Саратовской области. Злоумышленник планировал совершить подрыв железнодорожного моста.
По информации ФСБ, задержанный оказывал сопротивление при попытке задержания, в результате чего был нейтрализован. В ходе обыска на месте были обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства.
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