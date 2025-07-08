Все склады в Екатеринбурге вынесут за город: заявление Паслера

Все складские помещения планируют вынести за пределы Екатеринбурга. Об этом на полях «Иннопрома-2025» заявил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, передает корреспондент URA.RU.
«Коллеги просят дополнительно рассмотреть возможность предоставления земли для того, чтобы и дальше расширяться, строить контейнерные склады, хранилища. Возможно, в будущем нам еще и в самом городе подсобрать определенные складские площадки, может быть, вынести их за периметр города, а в городе, соответственно, чтобы развивалась как жилищная [застройка], так и инфраструктура, связанная с парками и улицами», — пояснил Паслер.
Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос журналистов о развитии проекта Сухой порт и, в частности, транспортно-логистического центра «Уральский». Возможности для его расширения есть, отметил Паслер. Но на то, чтобы реализовать задумку, потребуются годы.
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