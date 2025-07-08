08 июля 2025

Все склады в Екатеринбурге вынесут за город: заявление Паслера

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Перенос складов за пределы Екатеринбурга позволит развивать инфраструктуру города
Перенос складов за пределы Екатеринбурга позволит развивать инфраструктуру города Фото:
новость из сюжета
«Иннопром — 2025»

Все складские помещения планируют вынести за пределы Екатеринбурга. Об этом на полях «Иннопрома-2025» заявил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, передает корреспондент URA.RU. 

«Коллеги просят дополнительно рассмотреть возможность предоставления земли для того, чтобы и дальше расширяться, строить контейнерные склады, хранилища. Возможно, в будущем нам еще и в самом городе подсобрать определенные складские площадки, может быть, вынести их за периметр города, а в городе, соответственно, чтобы развивалась как жилищная [застройка], так и инфраструктура, связанная с парками и улицами», — пояснил Паслер.

Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос журналистов о развитии проекта Сухой порт и, в частности, транспортно-логистического центра «Уральский». Возможности для его расширения есть, отметил Паслер. Но на то, чтобы реализовать задумку, потребуются годы.

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Все складские помещения планируют вынести за пределы Екатеринбурга. Об этом на полях «Иннопрома-2025» заявил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, передает корреспондент URA.RU.  «Коллеги просят дополнительно рассмотреть возможность предоставления земли для того, чтобы и дальше расширяться, строить контейнерные склады, хранилища. Возможно, в будущем нам еще и в самом городе подсобрать определенные складские площадки, может быть, вынести их за периметр города, а в городе, соответственно, чтобы развивалась как жилищная [застройка], так и инфраструктура, связанная с парками и улицами», — пояснил Паслер. Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос журналистов о развитии проекта Сухой порт и, в частности, транспортно-логистического центра «Уральский». Возможности для его расширения есть, отметил Паслер. Но на то, чтобы реализовать задумку, потребуются годы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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