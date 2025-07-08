08 июля 2025

Беременность и ЗОЖ: важные заявления главы свердловского минздрава на «Иннопроме»

Министр Савинова займется здоровьем свердловчан
© Служба новостей «URA.RU»
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Татьяна Савинова выступила на «Иннопроме» (архивное фото)
Татьяна Савинова выступила на «Иннопроме» (архивное фото) Фото:
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«Иннопром — 2025»

На проходящем в Екатеринбурге международном форуме «Иннопром» заместитель губернатора Свердловской области и руководитель областного минздрава Татьяна Савинова представила новую стратегию развития системы здравоохранения региона. В основе подхода лежит концепция «триединства здоровья», объединяющая индивидуальное, корпоративное и здоровье среды. Подробнее — в материале URA.RU.

Роль работодателя в формировании корпоративного здоровья

Савинова акцентировала внимание на том, что две трети времени взрослое население проводит на работе, и именно от работодателя во многом зависит состояние здоровья сотрудников. «Если работодатель воспринимает заботу о здоровье персонала не как формальность, а как стратегию, это напрямую влияет на производительность труда, мотивацию и экономические показатели предприятия», — подчеркнула глава свердловского минздрава в ходе пленарной сессии. Особое внимание было уделено таким аспектам, как стресс-менеджмент и здоровое питание на рабочем месте.

Цифровые решения и профилактика заболеваний на предприятиях

По словам заместителя губернатора, в регионе уже внедряются цифровые решения для управления здоровьем сотрудников. Это позволяет прогнозировать количество больничных, снижать заболеваемость и экономить до 40% на профилактических и обязательных медицинских осмотрах. Важной задачей на ближайшее время Савинова назвала синхронизацию профилактических мероприятий между работодателями и медицинскими организациями.

Диспансеризация на рабочем месте — новый подход

С 2024 года в Свердловской области активно внедряется практика проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения непосредственно на рабочих местах. Такой подход, по словам Савиновой, удобен как для сотрудников, так и для работодателей, поскольку минимизирует время, затрачиваемое на посещение медицинских учреждений, и способствует укреплению здоровья работающего населения.

Здоровье работающего населения — вклад в демографию

Заместитель губернатора подчеркнула, что здоровье работающего населения оказывает максимальное влияние на продолжительность жизни в регионе, а значит, и на выполнение задач, поставленных президентом по увеличению средней продолжительности жизни россиян. Особое внимание в своем выступлении Савинова уделила вопросу повышения рождаемости. Она отметила, что поддержка беременных женщин и молодых мам со стороны работодателей способствует их лояльности и укрепляет кадровый потенциал предприятий. Такой подход, по мнению властей, должен стать нормой корпоративной культуры.

Открытость к сотрудничеству с бизнесом

В завершение выступления Татьяна Савинова выразила готовность регионального министерства здравоохранения к сотрудничеству с бизнесом любого масштаба для внедрения новых инициатив и обмена лучшими практиками в сфере корпоративного здоровья. Она подчеркнула, что вклад работодателей в здоровье населения региона сегодня приобретает стратегическое значение.

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На проходящем в Екатеринбурге международном форуме «Иннопром» заместитель губернатора Свердловской области и руководитель областного минздрава Татьяна Савинова представила новую стратегию развития системы здравоохранения региона. В основе подхода лежит концепция «триединства здоровья», объединяющая индивидуальное, корпоративное и здоровье среды. Подробнее — в материале URA.RU. Роль работодателя в формировании корпоративного здоровья Савинова акцентировала внимание на том, что две трети времени взрослое население проводит на работе, и именно от работодателя во многом зависит состояние здоровья сотрудников. «Если работодатель воспринимает заботу о здоровье персонала не как формальность, а как стратегию, это напрямую влияет на производительность труда, мотивацию и экономические показатели предприятия», — подчеркнула глава свердловского минздрава в ходе пленарной сессии. Особое внимание было уделено таким аспектам, как стресс-менеджмент и здоровое питание на рабочем месте. Цифровые решения и профилактика заболеваний на предприятиях По словам заместителя губернатора, в регионе уже внедряются цифровые решения для управления здоровьем сотрудников. Это позволяет прогнозировать количество больничных, снижать заболеваемость и экономить до 40% на профилактических и обязательных медицинских осмотрах. Важной задачей на ближайшее время Савинова назвала синхронизацию профилактических мероприятий между работодателями и медицинскими организациями. Диспансеризация на рабочем месте — новый подход С 2024 года в Свердловской области активно внедряется практика проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения непосредственно на рабочих местах. Такой подход, по словам Савиновой, удобен как для сотрудников, так и для работодателей, поскольку минимизирует время, затрачиваемое на посещение медицинских учреждений, и способствует укреплению здоровья работающего населения. Здоровье работающего населения — вклад в демографию Заместитель губернатора подчеркнула, что здоровье работающего населения оказывает максимальное влияние на продолжительность жизни в регионе, а значит, и на выполнение задач, поставленных президентом по увеличению средней продолжительности жизни россиян. Особое внимание в своем выступлении Савинова уделила вопросу повышения рождаемости. Она отметила, что поддержка беременных женщин и молодых мам со стороны работодателей способствует их лояльности и укрепляет кадровый потенциал предприятий. Такой подход, по мнению властей, должен стать нормой корпоративной культуры. Открытость к сотрудничеству с бизнесом В завершение выступления Татьяна Савинова выразила готовность регионального министерства здравоохранения к сотрудничеству с бизнесом любого масштаба для внедрения новых инициатив и обмена лучшими практиками в сфере корпоративного здоровья. Она подчеркнула, что вклад работодателей в здоровье населения региона сегодня приобретает стратегическое значение.
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