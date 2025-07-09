Удары Киева по территории России, включая атаку на пляж в Курске, рассматриваются как теракт. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к западным странам с призывом «увидеть подлинную картину» происходящего и признать свою ответственность за происходящее.
«Мы призываем Запад увидеть подлинную картину. <...> Они должны понимать, что несут ответственность за это», — сказала Захарова во время брифинга. Заявление сделано на фоне удара ВСУ по пляжу в Курске. В результате атаки погибли три человека, среди которых оказался мужчина, помогавший эвакуировать отдыхающих с территории пляжа.
По словам Захаровой, удары по гражданским объектам, в результате которых гибнут мирные люди, являются кровавыми преступлениями, и Запад должен осознавать свою причастность к этим событиям. В официальном комментарии МИД РФ отмечается, что удары Киева по территории России, включая атаку на пляж в Курске, рассматриваются как теракт. Российская сторона призывает мировое сообщество дать этим действиям однозначную оценку и осудить их.
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