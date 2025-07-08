08 июля 2025

В Пермском крае стоимость минуты поездки на такси выросла на 14% за год

© Служба новостей «URA.RU»
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В среднем минута поездки на такси обходится пермяку в 23 рубля
В среднем минута поездки на такси обходится пермяку в 23 рубля Фото:

В Пермском крае стоимость минуты поездки на такси в среднем составляет 23 рубля. За год эта цифра выросла на 14%. Данные URA.RU предоставили в пресс-службе компании «Яндекс».

«Средняя стоимость минуты поездки за год выросла в Пермском крае и Перми — на 14%, с 20 до 23 рублей», — отмечают аналитики компании. За расчет принималась средняя стоимость одной минуты поездки с учетом всех тарифов, кроме корпоративных. «Такой метод оценки является наиболее показательным — он учитывает все влияющие на конечную стоимость поездки факторы, например сезонность, погоду, дорожную ситуацию, время суток», — добавили в «Яндексе».

Отмечается также, что рост средней стоимости минуты поездки на такси замедлился. Это произошло из-за резкого роста цен на услугу в предыдущие годы, когда в условиях острого дефицита водителей перестраивался рынок, отмечают аналитики.

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В Пермском крае стоимость минуты поездки на такси в среднем составляет 23 рубля. За год эта цифра выросла на 14%. Данные URA.RU предоставили в пресс-службе компании «Яндекс». «Средняя стоимость минуты поездки за год выросла в Пермском крае и Перми — на 14%, с 20 до 23 рублей», — отмечают аналитики компании. За расчет принималась средняя стоимость одной минуты поездки с учетом всех тарифов, кроме корпоративных. «Такой метод оценки является наиболее показательным — он учитывает все влияющие на конечную стоимость поездки факторы, например сезонность, погоду, дорожную ситуацию, время суток», — добавили в «Яндексе». Отмечается также, что рост средней стоимости минуты поездки на такси замедлился. Это произошло из-за резкого роста цен на услугу в предыдущие годы, когда в условиях острого дефицита водителей перестраивался рынок, отмечают аналитики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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