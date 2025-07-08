В Пермском крае стоимость минуты поездки на такси выросла на 14% за год

В Пермском крае стоимость минуты поездки на такси в среднем составляет 23 рубля. За год эта цифра выросла на 14%. Данные URA.RU предоставили в пресс-службе компании «Яндекс».
«Средняя стоимость минуты поездки за год выросла в Пермском крае и Перми — на 14%, с 20 до 23 рублей», — отмечают аналитики компании. За расчет принималась средняя стоимость одной минуты поездки с учетом всех тарифов, кроме корпоративных. «Такой метод оценки является наиболее показательным — он учитывает все влияющие на конечную стоимость поездки факторы, например сезонность, погоду, дорожную ситуацию, время суток», — добавили в «Яндексе».
Отмечается также, что рост средней стоимости минуты поездки на такси замедлился. Это произошло из-за резкого роста цен на услугу в предыдущие годы, когда в условиях острого дефицита водителей перестраивался рынок, отмечают аналитики.
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