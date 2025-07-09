Москвичам рассказали, когда откроются новые станции метро до Троицка

Власти Москвы планируют завершить строительство новых станций Троицкой линии метро и обеспечить движение поездов до города Троицка к 2030 году. Об этом сообщили в мэрии столицы, подчеркнув, что проектирование шести станций уже ведется, а сама линия станет самой протяженной за МКАД среди всех веток московского метрополитена.
«На Троицкой поезда уже следуют до „Новомосковской“ <...> Линия метро продолжит двигаться вглубь округов. <...> В итоге изумрудная ветка протянется от станции „ЗИЛ“ в Даниловском районе до Троицка <...> до 2030 года», — сообщили в мэрии. Там же отметили, что Троицкая линия будет состоять из 17 станций и протянется более чем на 43 километра — от станции «ЗИЛ» в Даниловском районе до Троицка.
После завершения строительства путь до центра Москвы для жителей округа должен сократиться на 30–40 минут. До полного открытия линии осталось построить станции метро «Сосенки», «Летово», «Десну», «Кедровую», «Ватутинки» и конечную «Троицк»
Кроме того, в Троицке ведется обновление дорожной инфраструктуры: строятся дороги от улицы Академика Черенкова до Калужского шоссе, прокладывается новая магистральная улица от Октябрьского проспекта, обновляется Заречная улица и приводится в порядок дорожная сеть поселка Завода «Мосрентген». По информации мэрии, общая протяженность новых дорог с учетом развязок превысит 95 километров.
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