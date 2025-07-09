Российские войска взяли под контроль село Толстой в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны России.
«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск „Восток“ освобожден населенный пункт Толстой Донецкой Народной Республики», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Согласно данным Минобороны, за прошедшие сутки украинские войска в зоне ответственности группировки «Восток» понесли значительные потери.
Сообщается о гибели до 205 военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также уничтожении двух танков, боевой бронированной машины, 17 автомобилей и станции радиоэлектронной борьбы. Российские войска нанесли поражение личному составу и технике сразу нескольких украинских подразделений. Под удар попали три механизированные бригады, полк беспилотных систем, бригада морской пехоты, а также четыре бригады территориальной обороны. Бои велись в районах населенных пунктов Камышеваха, Вольное Поле, Воскресенка (ДНР), а также Темировка, Ольговское, Малиновка, Полтавка (Запорожская область).
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