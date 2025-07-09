Российский музыкант из Тамбова Дима Волынкин, более известный под псевдонимом ?neheart, подтвердил информацию о выходе своего нового совместного трека с известным американским композитором Moby. Музыкальная композиция носит название «Lagrange point» и обещает стать ярким событием в мире музыки.
«Последние месяцы были тяжелыми, потому что мы работали над нашим совместным альбомом с моим папой, который также пишет музыку под псевдонимом Leadwave, и с моим хорошим другом Костей Корсаковым, более известным как Dean Korso. Наш альбом выйдет уже 22 августа на всех музыкальных площадках», — сказал артист для РЕН.ТВ.
В беседе с журналистами Волынкин также поделился своими творческими амбициями. Он выразил желание написать что-то вместе с популярной британской артисткой Charli XCX или спродюсировать для нее новый проект.
?neheart родом из-под Тамбова, создает музыку в жанре «эмбиент», характеризующимся спокойными и атмосферными электронными звуками. Его композиции уже бьют рекорды на стриминговых платформах, что подтверждает растущую популярность молодого музыканта.
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