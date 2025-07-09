Российский музыкант из Тамбова выпустит совместный трек с Moby. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российский музыкант выпустит композицию с Moby
Российский музыкант выпустит композицию с Moby Фото:

Российский музыкант из Тамбова Дима Волынкин, более известный под псевдонимом ?neheart, подтвердил информацию о выходе своего нового совместного трека с известным американским композитором Moby. Музыкальная композиция носит название «Lagrange point» и обещает стать ярким событием в мире музыки.

«Последние месяцы были тяжелыми, потому что мы работали над нашим совместным альбомом с моим папой, который также пишет музыку под псевдонимом Leadwave, и с моим хорошим другом Костей Корсаковым, более известным как Dean Korso. Наш альбом выйдет уже 22 августа на всех музыкальных площадках», — сказал артист для РЕН.ТВ.

В беседе с журналистами Волынкин также поделился своими творческими амбициями. Он выразил желание написать что-то вместе с популярной британской артисткой Charli XCX или спродюсировать для нее новый проект.

?neheart родом из-под Тамбова, создает музыку в жанре «эмбиент», характеризующимся спокойными и атмосферными электронными звуками. Его композиции уже бьют рекорды на стриминговых платформах, что подтверждает растущую популярность молодого музыканта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский музыкант из Тамбова Дима Волынкин, более известный под псевдонимом ?neheart, подтвердил информацию о выходе своего нового совместного трека с известным американским композитором Moby. Музыкальная композиция носит название «Lagrange point» и обещает стать ярким событием в мире музыки. «Последние месяцы были тяжелыми, потому что мы работали над нашим совместным альбомом с моим папой, который также пишет музыку под псевдонимом Leadwave, и с моим хорошим другом Костей Корсаковым, более известным как Dean Korso. Наш альбом выйдет уже 22 августа на всех музыкальных площадках», — сказал артист для РЕН.ТВ. В беседе с журналистами Волынкин также поделился своими творческими амбициями. Он выразил желание написать что-то вместе с популярной британской артисткой Charli XCX или спродюсировать для нее новый проект. ?neheart родом из-под Тамбова, создает музыку в жанре «эмбиент», характеризующимся спокойными и атмосферными электронными звуками. Его композиции уже бьют рекорды на стриминговых платформах, что подтверждает растущую популярность молодого музыканта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...