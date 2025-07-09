ФК «Торпедо» будет распущен, если его исключат из РПЛ

Владелец футбольного клуба «Торпедо» Леонид Соболев заявил, что в случае исключения команды из Российской премьер-лиги (РПЛ) по решению Российского футбольного союза (РФС), клуб будет расформирован. Об этом рассказал его адвокат Андрей Алешкин.
«РФС может исключить ФК „Торпедо“ из РПЛ по надуманным основаниям. Оснований для задержания нового арбитра, на наш взгляд, не было. Говорить о предвзятости судьи заранее я бы не стал. Кроме этого, Леонид Давидович [Соболев] посчитал правильным в случае решения о том, что „Торпедо“ больше не играет в РПЛ, распустить команду», — сообщил Алешкин в разговоре с ТАСС.
В прошедшем футбольном сезоне клуб завершил выступление с 65 очками, что позволило коллективу занять вторую строчку в турнирной таблице Первой лиги. Данный результат обеспечил команде прямой выход в РПЛ на сезон 2025/26.
Ранее Леонид Соболев, владелец «Торпедо», был арестован по обвинению в даче взятки главному арбитру матчей с участием клуба. Вместе с ним задержали и директора команды Валерия Скородумова. Следствие утверждает, что сумма взятки составила 1 миллион рублей, а Мещанский районный суд Москвы избрал Соболеву меру пресечения в виде ареста на два месяца. А сегодня появилась информация о задержании арбитра Богдана Головко по подозрению в попытке повлиять на исход встречи с участием «Торпедо». По данным следствия, в матче 34-го тура Первой лиги против команды КАМАЗ судья дважды принял спорные решения, отказавшись назначить пенальти в ворота московского клуба, пишет RT.
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