Россия продолжает создание буферных зон. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, что ВСУ хотят вернуть потерянные позиции в Курской и Белгородской областях.
«Наши войска продвигаются вперед, они создают соответствующие буферные зоны для обеспечения безопасности наших регионов. Эта работа военных продолжается», — заявил Песков.
Главком ВСУ Александр Сырский на ставке с Владимиром Зеленским заявил, что украинские войска должны вернуть позиции на территории Курской и Белгородской областей. При этом Сырский отметил, что ВСУ столкнулись с тяжелой ситуацией сразу на нескольких участках фронта.
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