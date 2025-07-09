Песков ответил на слова главкома ВСУ о Курской и Белгородской областях

Песков: ВС России продвигаются вперед и создают буферные зоны
© Служба новостей «URA.RU»
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Российские войска продвигаются вперед, заявил Дмитрий Песков
Российские войска продвигаются вперед, заявил Дмитрий Песков Фото:

Россия продолжает создание буферных зон. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, что ВСУ хотят вернуть потерянные позиции в Курской и Белгородской областях.

«Наши войска продвигаются вперед, они создают соответствующие буферные зоны для обеспечения безопасности наших регионов. Эта работа военных продолжается», — заявил Песков.

Главком ВСУ Александр Сырский на ставке с Владимиром Зеленским заявил, что украинские войска должны вернуть позиции на территории Курской и Белгородской областей. При этом Сырский отметил, что ВСУ столкнулись с тяжелой ситуацией сразу на нескольких участках фронта.

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Россия продолжает создание буферных зон. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, что ВСУ хотят вернуть потерянные позиции в Курской и Белгородской областях. «Наши войска продвигаются вперед, они создают соответствующие буферные зоны для обеспечения безопасности наших регионов. Эта работа военных продолжается», — заявил Песков. Главком ВСУ Александр Сырский на ставке с Владимиром Зеленским заявил, что украинские войска должны вернуть позиции на территории Курской и Белгородской областей. При этом Сырский отметил, что ВСУ столкнулись с тяжелой ситуацией сразу на нескольких участках фронта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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