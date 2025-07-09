Кремль назвал ничтожными обвинения ЕСПЧ в причастности к крушению MH17

Песков: Россия не будет исполнять решение ЕСПЧ по делу MH17
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Обвинения ЕСПЧ в причастности РФ к крушению MH17 ничтожны, заявил Песков
Обвинения ЕСПЧ в причастности РФ к крушению MH17 ничтожны, заявил Песков Фото:

Кремль считает ничтожными обвинения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в адрес России по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 и действиях в конфликте на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не собираемся выполнять решения этого суда, считаем их ничтожными», — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о позиции Москвы по поводу разбирательства в ЕСПЧ. Его слова передает корреспондент URA.RU. Решение по искам Украины и Нидерландов против России ЕСПЧ должен принять 9 июля.

Ранее стало известно, что Европейский суд по правам человека планирует вынести решение по делам, возбужденным по заявлениям Украины и Нидерландов. СВО на Украине началось в феврале 2022 года. Тогда российский лидер выступил с экстренным обращением к россиянам, признав необходимость проведения операции. ВС РФ по сей день продвигаются в зоне конфликта, освобождая населенные пункты и приближая выполнение целей, поставленных президентом.

В июле 2014 года на территории Донецкой области Украины произошла авиакатастрофа рейса MH17, в результате которой погибли все 298 человек, находившихся на борту. Совет ИКАО возложил ответственность за крушение на Россию.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и пообещал обеспечить профессиональное расследование трагедии. Попытки Запада повлиять на переговоры России и Малайзии из-за этого инцидента не привели к срыву диалога между странами.

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Кремль считает ничтожными обвинения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в адрес России по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 и действиях в конфликте на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы не собираемся выполнять решения этого суда, считаем их ничтожными», — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о позиции Москвы по поводу разбирательства в ЕСПЧ. Его слова передает корреспондент URA.RU. Решение по искам Украины и Нидерландов против России ЕСПЧ должен принять 9 июля. Ранее стало известно, что Европейский суд по правам человека планирует вынести решение по делам, возбужденным по заявлениям Украины и Нидерландов. СВО на Украине началось в феврале 2022 года. Тогда российский лидер выступил с экстренным обращением к россиянам, признав необходимость проведения операции. ВС РФ по сей день продвигаются в зоне конфликта, освобождая населенные пункты и приближая выполнение целей, поставленных президентом. В июле 2014 года на территории Донецкой области Украины произошла авиакатастрофа рейса MH17, в результате которой погибли все 298 человек, находившихся на борту. Совет ИКАО возложил ответственность за крушение на Россию. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и пообещал обеспечить профессиональное расследование трагедии. Попытки Запада повлиять на переговоры России и Малайзии из-за этого инцидента не привели к срыву диалога между странами.
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