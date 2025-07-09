Челябинскому министру Нечаеву продлили срок в СИЗО по делу о дорожном картеле

Министру дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексею Нечаеву продлили срок в СИЗО еще на три месяца. Такое же решение Мещанский суд Москвы принял в отношении его предшественника на посту министра Дмитрия Микулика, начальника правового управления миндора Анны Курьяновой и бизнесменов Александра Зырянова и Константина Зарипова, сообщили в официальном канале судов общей юрисдикции города Москвы.
«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении каждого из фигурантов, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). На срок три месяца», — сообщили URA.RU в канале судов общей юрисдикции города Москвы. Фигуранты останутся в СИЗО до 10 октября.
Адвокаты настаивали на смягчении меры. Но их ходатайства были отклонены. Получив на руки постановление, защитники обжаловали решение в Московский горсуд.
Нечаев, Микулика, Зарипова и Зырянова сотрудники ФСБ задержали в середине февраля. Все четверых отправили под арест в Москве. Курьянова была задержана и этапирована в Москву 24 мая. 25 мая Мещанский районный суд столицы отправил ее в СИЗО.
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