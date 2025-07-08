08 июля 2025

Аналитики назвали самые востребованные вакансии в ХМАО летом

Продавцы и строители стали самыми востребованными работниками в ХМАО летом
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительные компании открыли в июне 1,7 тысяч вакансий
Строительные компании открыли в июне 1,7 тысяч вакансий Фото:

В июне работодатели открыли в ХМАО порядка девяти тысяч вакансий. Чаще всего компании нуждались в рабочем персонале, продавцах и строителях. Об этом URA.RU сообщили аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.

«Компании открыли 2,2 тысяч вакансий в сфере рабочего персонала (25% вакансий от общего объема). Далее следует сфера продаж, обслуживания клиентов — там открыто 1,9 тысяч (21% вакансий). На третьем — сфера строительства, недвижимости. Здесь сосредоточено 1,7 тысяч или 18% вакансий», — говорится в исследовании.

Летом работодатели таже активно искали сотрудников сервисного обслуживания. Пятерку замыкают специалисты из транспортно-логистической сферы.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО зафиксирован резкий рост спроса на бьюти-услуги в июне. Это связано с подготовкой к летним событиям: свадьбам, выпускным и фестивалям.

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В июне работодатели открыли в ХМАО порядка девяти тысяч вакансий. Чаще всего компании нуждались в рабочем персонале, продавцах и строителях. Об этом URA.RU сообщили аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter. «Компании открыли 2,2 тысяч вакансий в сфере рабочего персонала (25% вакансий от общего объема). Далее следует сфера продаж, обслуживания клиентов — там открыто 1,9 тысяч (21% вакансий). На третьем — сфера строительства, недвижимости. Здесь сосредоточено 1,7 тысяч или 18% вакансий», — говорится в исследовании. Летом работодатели таже активно искали сотрудников сервисного обслуживания. Пятерку замыкают специалисты из транспортно-логистической сферы. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО зафиксирован резкий рост спроса на бьюти-услуги в июне. Это связано с подготовкой к летним событиям: свадьбам, выпускным и фестивалям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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