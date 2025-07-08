Аналитики назвали самые востребованные вакансии в ХМАО летом

В июне работодатели открыли в ХМАО порядка девяти тысяч вакансий. Чаще всего компании нуждались в рабочем персонале, продавцах и строителях. Об этом URA.RU сообщили аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.
«Компании открыли 2,2 тысяч вакансий в сфере рабочего персонала (25% вакансий от общего объема). Далее следует сфера продаж, обслуживания клиентов — там открыто 1,9 тысяч (21% вакансий). На третьем — сфера строительства, недвижимости. Здесь сосредоточено 1,7 тысяч или 18% вакансий», — говорится в исследовании.
Летом работодатели таже активно искали сотрудников сервисного обслуживания. Пятерку замыкают специалисты из транспортно-логистической сферы.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО зафиксирован резкий рост спроса на бьюти-услуги в июне. Это связано с подготовкой к летним событиям: свадьбам, выпускным и фестивалям.
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