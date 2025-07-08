08 июля 2025

Власти ХМАО официально анонсировали запуск избирательной кампании 2025 года

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО стартовала избирательная кампания 2025 года
В ХМАО стартовала избирательная кампания 2025 года Фото:

Власти ХМАО официально анонсировали запуск избирательной кампании 2025 года. По данным telegram-канала «Югра Z Официально», в Единый день голосования выбрать предстоит 91 муниципального депутата и семь сельских мэров.

«В регионе на 14 сентября запланировано проведение 13 избирательных кампаний, которые охватывают выборы депутатов представительных органов, а также руководителей городских и сельских поселений. В рамках предстоящих выборов будет определен 91 депутат, избраны главы семи поселений. Вся необходимая документация, регламентирующая проведение голосования, уже размещена в открытом доступе, избирательные кампании официально стартовали», — указано в публикации.

Выборы депутатов пройдут в думах Покачей, Радужного, Мегиона и Белоярского района. В Кондинском районе жители будут голосовать за кандидатуры мэров Леушей, Мулымьи и на довыборах в сельсовет поселка Куминский. Также пройдут выборы мэров Барсово и Сытомино (Сургутский район), Сорума (Белоярский район), Малого Атлыма (Октябрьский район), главы города и совета депутатов в Советском (Советский район).

Традиционно малая кампания проводится за год до «Больших выборов», когда югорчане голосуют за депутатов четырех уровней: Государственной, окружной, Тюменской областной и муниципальных дум. «Представление документов на выдвижение кандидатов по муниципальным выборам начнется с 10 июля и завершится в 18.00 30 июля 2025 года», — уточнили в избиркоме.

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Власти ХМАО официально анонсировали запуск избирательной кампании 2025 года. По данным telegram-канала «Югра Z Официально», в Единый день голосования выбрать предстоит 91 муниципального депутата и семь сельских мэров. «В регионе на 14 сентября запланировано проведение 13 избирательных кампаний, которые охватывают выборы депутатов представительных органов, а также руководителей городских и сельских поселений. В рамках предстоящих выборов будет определен 91 депутат, избраны главы семи поселений. Вся необходимая документация, регламентирующая проведение голосования, уже размещена в открытом доступе, избирательные кампании официально стартовали», — указано в публикации. Выборы депутатов пройдут в думах Покачей, Радужного, Мегиона и Белоярского района. В Кондинском районе жители будут голосовать за кандидатуры мэров Леушей, Мулымьи и на довыборах в сельсовет поселка Куминский. Также пройдут выборы мэров Барсово и Сытомино (Сургутский район), Сорума (Белоярский район), Малого Атлыма (Октябрьский район), главы города и совета депутатов в Советском (Советский район). Традиционно малая кампания проводится за год до «Больших выборов», когда югорчане голосуют за депутатов четырех уровней: Государственной, окружной, Тюменской областной и муниципальных дум. «Представление документов на выдвижение кандидатов по муниципальным выборам начнется с 10 июля и завершится в 18.00 30 июля 2025 года», — уточнили в избиркоме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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