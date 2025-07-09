Пермского дорожника будут судить за сокрытие 3,7 млн рублей от налоговой

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Он попросил контрагентов осуществлять расчеты в обход счетов компании
Он попросил контрагентов осуществлять расчеты в обход счетов компании Фото:

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении руководителя одной из коммерческих организаций. Ему предъявлено обвинение в сокрытии денег в крупном размере, за счет которых должно было производиться взыскание налогов.

«Он возглавлял фирму по строительству дорог и транспортных объектов. В период с сентября по октябрь 2024 года обвиняемый допустил значительное накопление задолженности по налоговым, страховым и иным обязательным платежам. С целью уклонения от исполнения обязательств, он направил своим контрагентам письма с указанием осуществлять расчеты в обход счетов компании, находящейся под его управлением», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале.

В результате указанных действий от налогообложения было скрыто свыше 3,7 миллиона рублей. Уголовное дело в ближайшее время поступит в Дзержинский районный суд Перми для рассмотрения по существу.

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Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении руководителя одной из коммерческих организаций. Ему предъявлено обвинение в сокрытии денег в крупном размере, за счет которых должно было производиться взыскание налогов. «Он возглавлял фирму по строительству дорог и транспортных объектов. В период с сентября по октябрь 2024 года обвиняемый допустил значительное накопление задолженности по налоговым, страховым и иным обязательным платежам. С целью уклонения от исполнения обязательств, он направил своим контрагентам письма с указанием осуществлять расчеты в обход счетов компании, находящейся под его управлением», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале. В результате указанных действий от налогообложения было скрыто свыше 3,7 миллиона рублей. Уголовное дело в ближайшее время поступит в Дзержинский районный суд Перми для рассмотрения по существу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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