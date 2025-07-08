08 июля 2025

В ХМАО открылся первый магазин крупного кондитерского бренда

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первую в ХМАО точку открыли по франшизе
Первую в ХМАО точку открыли по франшизе Фото:

Первый магазин кондитерского бренда «Аленка» открылся по франшизе в Сургуте. Об этом в своем telegram-канале сообщили представители сети.

«В Сургуте открылся магазин партнера-франчайзи», — следует из сообщения. Это первая точка в ХМАО.

Также в городе расширилась сеть кондитерских «Ванлав». В настоящий момент работают две единственные в округе точки. Кроме того, на сургутский рынок зашел популярный магазин парфюмерии и косметики «Золотое яблоко».

Ранее URA.RU рассказывало, что Сургут подхватил столичный тренд на изготовление лакомств для домашних животных. В городе появилась первая в регионе зоо-кондитерская.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Первый магазин кондитерского бренда «Аленка» открылся по франшизе в Сургуте. Об этом в своем telegram-канале сообщили представители сети. «В Сургуте открылся магазин партнера-франчайзи», — следует из сообщения. Это первая точка в ХМАО. Также в городе расширилась сеть кондитерских «Ванлав». В настоящий момент работают две единственные в округе точки. Кроме того, на сургутский рынок зашел популярный магазин парфюмерии и косметики «Золотое яблоко». Ранее URA.RU рассказывало, что Сургут подхватил столичный тренд на изготовление лакомств для домашних животных. В городе появилась первая в регионе зоо-кондитерская.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...