В ХМАО открылся первый магазин крупного кондитерского бренда

Первый магазин кондитерского бренда «Аленка» открылся по франшизе в Сургуте. Об этом в своем telegram-канале сообщили представители сети.
«В Сургуте открылся магазин партнера-франчайзи», — следует из сообщения. Это первая точка в ХМАО.
Также в городе расширилась сеть кондитерских «Ванлав». В настоящий момент работают две единственные в округе точки. Кроме того, на сургутский рынок зашел популярный магазин парфюмерии и косметики «Золотое яблоко».
Ранее URA.RU рассказывало, что Сургут подхватил столичный тренд на изготовление лакомств для домашних животных. В городе появилась первая в регионе зоо-кондитерская.
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