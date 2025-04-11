В ХМАО открылась первая зоо-кондитерская

В Сургуте (ХМАО) подхватили столичный тренд на изготовление лакомств для домашних животных. В крупнейшем городе Югры появилась первая в регионе зоо-кондитерская.
«Прошла онлайн курсы зоо-кондитера, теперь делаю и продаю торты и капкейки для собак», — рассказала URA.RU хозяйка зоо-кондитерской Ирина. В ХМАО она пока единственная, кто предоставляет такую услугу.
Визуально изделия югорчанки точь в точь как бенто-торты — небольшого размера, весом 400-450 грамм, разнообразно украшены — это могут быть и фигурки любимцев заказчиков, и посыпки. Но состоит торт или капкейк, разумеется, не из сладких ингредиентов. Готовит Ирина исходя из-за заказов, основных на предпочтениях четвероногих. Это мясо, рыба, крупы, печень, овощи, сметана, творог. Декор формируются из желе с натуральными пищевыми красителями, печеньями собственного приготовления — они из овсянки, муки и моркови.
«Декорирую сама, для того, чтобы сделать фигурку, запрашиваю у хозяев фото любимца, отрисовываю, а потом леплю», — делится мастерица. Цена изделия диаметром 10 сантиметров -1300 рублей, 12 сантиметров -1500 рублей, капкейки обойдутся по 300 рублей за штуку.
Ранее URA.RU сообщало, что самыми дорогими щенками в ХМАО считаются мальтипу. Цены собак в среднем 200 тысяч рублей.
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