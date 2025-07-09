В Пермском крае восстановили мосты через Егошиху, Усьву и Сылву

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Мосты отремонтировали в Перми, Чусовском и Кишертском округах
Мосты отремонтировали в Перми, Чусовском и Кишертском округах Фото:

В Пермском крае отремонтировали еще три моста. Работы прошли на Егошихе в Перми, Усьве в Чусовском округе и Сылве в Кишертском округе. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

«Создаем комфортные и безопасные условия для наших автомобилистов и общественного транспорта по всему региону благодаря нацпроекту „Инфраструктура для жизни“. В этом году приведем в нормативное состояние 35 мостов и путепроводов», — пишет Махонин.

В Свердловском районе Перми полностью отремонтирован мост через реку Егошиха. Это сооружение входит в состав крупной транспортной развязки и ежедневно обслуживает интенсивный трафик — более 25 тысяч автомобилей, включая общественный транспорт. В рамках проведенных работ было полностью обновлено асфальтовое покрытие, заменено барьерное ограждение длиной свыше одного километра, восстановлен бортовой камень.

В Чусовском округе ремонт провели на мосту через реку Усьва, который находится на автомобильной дороге Полазна — Чусовой. Сооружение эксплуатируется уже более 40 лет и требует регулярного обновления из-за высокой транспортной нагрузки. Через него проходят 11 маршрутов городского и пригородного общественного транспорта. Рабочие полностью демонтировали старое дорожное покрытие до железобетонных балок, заново уложили все необходимые слои асфальта, заменили деформационные швы, установили новые опоры освещения и барьерные ограждения. Также проведена антикоррозионная защита элементов конструкции и выполнено укрепление береговых участков моста.

Еще один обновленный объект находится в Кишертском округе. Это мост через реку Сылва, соединяющий части одного из сельских населенных пунктов и ведущий к деревне Сухой Лог. По нему курсирует школьный автобус и проходят муниципальные маршруты. В ходе ремонта на объекте заменили асфальтовое покрытие, восстановили тротуары, барьерные ограждения, систему водоотвода и несущие конструкции. Также были укреплены откосы под мостом.

Все три объекта приведены в нормативное состояние в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Его реализация продолжается по всему региону.

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В Пермском крае отремонтировали еще три моста. Работы прошли на Егошихе в Перми, Усьве в Чусовском округе и Сылве в Кишертском округе. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. «Создаем комфортные и безопасные условия для наших автомобилистов и общественного транспорта по всему региону благодаря нацпроекту „Инфраструктура для жизни“. В этом году приведем в нормативное состояние 35 мостов и путепроводов», — пишет Махонин. В Свердловском районе Перми полностью отремонтирован мост через реку Егошиха. Это сооружение входит в состав крупной транспортной развязки и ежедневно обслуживает интенсивный трафик — более 25 тысяч автомобилей, включая общественный транспорт. В рамках проведенных работ было полностью обновлено асфальтовое покрытие, заменено барьерное ограждение длиной свыше одного километра, восстановлен бортовой камень. В Чусовском округе ремонт провели на мосту через реку Усьва, который находится на автомобильной дороге Полазна — Чусовой. Сооружение эксплуатируется уже более 40 лет и требует регулярного обновления из-за высокой транспортной нагрузки. Через него проходят 11 маршрутов городского и пригородного общественного транспорта. Рабочие полностью демонтировали старое дорожное покрытие до железобетонных балок, заново уложили все необходимые слои асфальта, заменили деформационные швы, установили новые опоры освещения и барьерные ограждения. Также проведена антикоррозионная защита элементов конструкции и выполнено укрепление береговых участков моста. Еще один обновленный объект находится в Кишертском округе. Это мост через реку Сылва, соединяющий части одного из сельских населенных пунктов и ведущий к деревне Сухой Лог. По нему курсирует школьный автобус и проходят муниципальные маршруты. В ходе ремонта на объекте заменили асфальтовое покрытие, восстановили тротуары, барьерные ограждения, систему водоотвода и несущие конструкции. Также были укреплены откосы под мостом. Все три объекта приведены в нормативное состояние в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Его реализация продолжается по всему региону.
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