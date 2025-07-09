Секретарь Генсовета «Единой России» (ЕР) Владимир Якушев поддержал инициативу депутата гордумы Челябинска, участника СВО Артема Барбашина о присвоении почетных званий малым населенным пунктам за вклад в укрепление величия России и мужественные подвиги жителей на полях сражений. Предложение было озвучено на «Форуме муниципальных депутатов ЕР», передает корреспондент URA.RU.
«Давайте вместе работать. Я готов включиться», — сказал Якушев.
Депутат Барбашин во время своего выступления отметил, что города, удостоенные звания «Город трудовой доблести», являются примером для патриотического воспитания молодежи. Он подчеркнул, что и малые населенные пункты региона также внесли огромный вклад в величие страны. Барбашин привел в пример Варну, где чтут и помнят своих героев — среди них девять полных Георгиевских кавалеров, село Кузнецкое Аргаяшского района, уроженцы которого дали стране четырех Героев СССР, а также Акбашевское поселение, 23 жителя которого удостоены ордена Мужества за проявленный героизм в ходе спецоперации.
Барбашин призвал рассмотреть на федеральном уровне возможность введения почетных званий для малых населенных пунктов и разработать четкие критерии для их присуждения. Он предложил учитывать количество госнаград за героизм, присужденных уроженцам сел и деревень в расчете на определенное количество жителей и обращать внимание на исторический вклад в ключевые периоды обороны Отечества.
На форуме собрались более 1000 участников, включая губернатора Челябинской области Алексея Текслера, секретарей местных отделений ЕР, глав муниципалитетов и победителей праймериз. Текслер, возглавляющий реготделение ЕР, представил доклад о старте избирательной кампании. В своем выступлении он акцентировал внимание на предстоящем глобальном обновлении депутатского состава как на местном, так и на региональном уровне. Ранее аналогичное мероприятие с участием Якушева прошло в Кургане.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!