Якушев поддержал идею челябинского депутата Барбашина о присвоении почетных званий малым городам. Видео

Якушев поддержал идею о присвоении званий малым городам в Челябинской области
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Барбашин выступил на форуме муниципальных депутатов ЕР
Барбашин выступил на форуме муниципальных депутатов ЕР Фото:

Секретарь Генсовета «Единой России» (ЕР) Владимир Якушев поддержал инициативу депутата гордумы Челябинска, участника СВО Артема Барбашина о присвоении почетных званий малым населенным пунктам за вклад в укрепление величия России и мужественные подвиги жителей на полях сражений. Предложение было озвучено на «Форуме муниципальных депутатов ЕР», передает корреспондент URA.RU.

«Давайте вместе работать. Я готов включиться», — сказал Якушев.

Депутат Барбашин во время своего выступления отметил, что города, удостоенные звания «Город трудовой доблести», являются примером для патриотического воспитания молодежи. Он подчеркнул, что и малые населенные пункты региона также внесли огромный вклад в величие страны. Барбашин привел в пример Варну, где чтут и помнят своих героев — среди них девять полных Георгиевских кавалеров, село Кузнецкое Аргаяшского района, уроженцы которого дали стране четырех Героев СССР, а также Акбашевское поселение, 23 жителя которого удостоены ордена Мужества за проявленный героизм в ходе спецоперации.

Барбашин призвал рассмотреть на федеральном уровне возможность введения почетных званий для малых населенных пунктов и разработать четкие критерии для их присуждения. Он предложил учитывать количество госнаград за героизм, присужденных уроженцам сел и деревень в расчете на определенное количество жителей и обращать внимание на исторический вклад в ключевые периоды обороны Отечества.

На форуме собрались более 1000 участников, включая губернатора Челябинской области Алексея Текслера, секретарей местных отделений ЕР, глав муниципалитетов и победителей праймериз. Текслер, возглавляющий реготделение ЕР, представил доклад о старте избирательной кампании. В своем выступлении он акцентировал внимание на предстоящем глобальном обновлении депутатского состава как на местном, так и на региональном уровне. Ранее аналогичное мероприятие с участием Якушева прошло в Кургане.

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Секретарь Генсовета «Единой России» (ЕР) Владимир Якушев поддержал инициативу депутата гордумы Челябинска, участника СВО Артема Барбашина о присвоении почетных званий малым населенным пунктам за вклад в укрепление величия России и мужественные подвиги жителей на полях сражений. Предложение было озвучено на «Форуме муниципальных депутатов ЕР», передает корреспондент URA.RU. «Давайте вместе работать. Я готов включиться», — сказал Якушев. Депутат Барбашин во время своего выступления отметил, что города, удостоенные звания «Город трудовой доблести», являются примером для патриотического воспитания молодежи. Он подчеркнул, что и малые населенные пункты региона также внесли огромный вклад в величие страны. Барбашин привел в пример Варну, где чтут и помнят своих героев — среди них девять полных Георгиевских кавалеров, село Кузнецкое Аргаяшского района, уроженцы которого дали стране четырех Героев СССР, а также Акбашевское поселение, 23 жителя которого удостоены ордена Мужества за проявленный героизм в ходе спецоперации. Барбашин призвал рассмотреть на федеральном уровне возможность введения почетных званий для малых населенных пунктов и разработать четкие критерии для их присуждения. Он предложил учитывать количество госнаград за героизм, присужденных уроженцам сел и деревень в расчете на определенное количество жителей и обращать внимание на исторический вклад в ключевые периоды обороны Отечества. На форуме собрались более 1000 участников, включая губернатора Челябинской области Алексея Текслера, секретарей местных отделений ЕР, глав муниципалитетов и победителей праймериз. Текслер, возглавляющий реготделение ЕР, представил доклад о старте избирательной кампании. В своем выступлении он акцентировал внимание на предстоящем глобальном обновлении депутатского состава как на местном, так и на региональном уровне. Ранее аналогичное мероприятие с участием Якушева прошло в Кургане.
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