Секретарь генсовета ЕР Якушев едет в Челябинск

Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев прилетит в Челябинск на форум муниципальных депутатов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Секретарь генсовета партии „Единая Россия“ Владимир Якушев вместе с секретарем реготделения „Единой России“, губернатором Алексеем Текслером 9 июля примут участие в „Форуме муниципальных депутатов Челябинской области партии „Единая Россия“. Также они ознакомятся с интерактивной выставкой „Народная программа“, — сообщили в пресс-службе правительства.
На форум приеду более 1000 делегатов. Это победители праймериз ЕР, действующие депутаты, секретари местных отделений ЕР, главы муниципалитетов. Также среди участников — руководители депутатских центров, активисты «Молодой Гвардии» и члены регионального совета сторонников ЕР.
На встрече обсудят вопросы поддержки участников СВО, работу муниципальных депутатов и реализацию народной программы партии. Также будет обсуждаться избирательная кампания: в регионе в сентябре состоятся выборы в заксобрание и собрания депутатов городов и муниципальных округов. Партия выдвигает на выборы победителей праймериз, состоявшихся в мае.
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