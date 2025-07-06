06 июля 2025

Секретарь генсовета ЕР Якушев едет в Челябинск

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Якушев приедет в Челябинск
Владимир Якушев приедет в Челябинск Фото:

Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев прилетит в Челябинск на форум муниципальных депутатов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Секретарь генсовета партии „Единая Россия“ Владимир Якушев вместе с секретарем реготделения „Единой России“, губернатором Алексеем Текслером 9 июля примут участие в „Форуме муниципальных депутатов Челябинской области партии „Единая Россия“. Также они ознакомятся с интерактивной выставкой „Народная программа“, — сообщили в пресс-службе правительства.

На форум приеду более 1000 делегатов. Это победители праймериз ЕР, действующие депутаты, секретари местных отделений ЕР, главы муниципалитетов. Также среди участников — руководители депутатских центров, активисты «Молодой Гвардии» и члены регионального совета сторонников ЕР.

На встрече обсудят вопросы поддержки участников СВО, работу муниципальных депутатов и реализацию народной программы партии. Также будет обсуждаться избирательная кампания: в регионе в сентябре состоятся выборы в заксобрание и собрания депутатов городов и муниципальных округов. Партия выдвигает на выборы победителей праймериз, состоявшихся в мае.

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Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев прилетит в Челябинск на форум муниципальных депутатов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Секретарь генсовета партии „Единая Россия“ Владимир Якушев вместе с секретарем реготделения „Единой России“, губернатором Алексеем Текслером 9 июля примут участие в „Форуме муниципальных депутатов Челябинской области партии „Единая Россия“. Также они ознакомятся с интерактивной выставкой „Народная программа“, — сообщили в пресс-службе правительства. На форум приеду более 1000 делегатов. Это победители праймериз ЕР, действующие депутаты, секретари местных отделений ЕР, главы муниципалитетов. Также среди участников — руководители депутатских центров, активисты «Молодой Гвардии» и члены регионального совета сторонников ЕР. На встрече обсудят вопросы поддержки участников СВО, работу муниципальных депутатов и реализацию народной программы партии. Также будет обсуждаться избирательная кампания: в регионе в сентябре состоятся выборы в заксобрание и собрания депутатов городов и муниципальных округов. Партия выдвигает на выборы победителей праймериз, состоявшихся в мае.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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