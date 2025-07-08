08 июля 2025

Губернатор Текслер доложил Якушеву о глобальном обновлении депутатского корпуса в Челябинской области

Половина кандидатов в челябинские депутаты впервые идут на выборы
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава челябинских единороссов Алексей Текслер сообщил, что половина челябинских кандидатов впервые идут на выборы
Глава челябинских единороссов Алексей Текслер сообщил, что половина челябинских кандидатов впервые идут на выборы Фото:
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Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года

По итогам выборных кампаний 2025 года половина кандидатов в депутаты заксобрания Челябинской области баллотируются в него впервые. На муниципальных выборах доля новичков в политике составила 54%. Об этом доложил на «Форуме муниципальных депутатов Челябинской области ЕР» губернатор региона, секретарь реготделения партии Алексей Текслер, передает из зала заседаний корреспондент URA.RU

«Депутатский корпус будет обновлен полностью. В ходе 40 избирательных кампаний мы распределим 783 мандата. В том числе 60 мандатов в заксобрание Челябинской области и 723 мандата в органы местного самоуправления. Среди кандидатов в депутаты в ЗСО почти 49% — 37 человек — впервые пробуют себя в политике. Представительные органы местного самоуправления ожидает еще большее обновление — почти 54% кандидатов (387 человек) сегодня не являются действующими депутатами», — сообщил Текслер собравшимся.

Он также подчеркнул, что особенностью выборов стала широкая представленность среди кандидатов участников СВО, членов из семей и волонтеров. Так, из 723 кандидатов в местные собрания 74 участника специальной военной операции, четыре волонтера, оказывающие регулярную гуманитарную помощь, 12 ветеранов других вооруженных конфликтов и 10 членов семей фронтовиков.

Гостем форума стал руководитель Генсовета ЕР, экс-полпред в УрФО Владимир Якушев. С ним в Челябинск приехали другие высокопоставленные единороссы: замруководителя ЦИК партии Роман Романов, руководитель Межрегионального координационного совета, Андрей Осинников, замглавы фракции ЕР в Госдуме Иван Квитка, политолог Алексей Чеснаков и другие.

Всего мероприятие собрало более 1000 делегатов. Это победители праймериз ЕР, действующие депутаты, секретари местных отделений ЕР, главы муниципалитетов. Также среди участников — руководители депутатских центров, активисты «Молодой Гвардии» и члены регионального совета сторонников ЕР.

Накануне — 8 июля — Якушев посещал Курган, где состоялась масштабная встреча депутатов региона. На форуме присутствовал губернатор Курганской области Вадим Шумков. На встрече обсуждались ключевые задачи и планы реготделения на ближайший год.

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По итогам выборных кампаний 2025 года половина кандидатов в депутаты заксобрания Челябинской области баллотируются в него впервые. На муниципальных выборах доля новичков в политике составила 54%. Об этом доложил на «Форуме муниципальных депутатов Челябинской области ЕР» губернатор региона, секретарь реготделения партии Алексей Текслер, передает из зала заседаний корреспондент URA.RU «Депутатский корпус будет обновлен полностью. В ходе 40 избирательных кампаний мы распределим 783 мандата. В том числе 60 мандатов в заксобрание Челябинской области и 723 мандата в органы местного самоуправления. Среди кандидатов в депутаты в ЗСО почти 49% — 37 человек — впервые пробуют себя в политике. Представительные органы местного самоуправления ожидает еще большее обновление — почти 54% кандидатов (387 человек) сегодня не являются действующими депутатами», — сообщил Текслер собравшимся. Он также подчеркнул, что особенностью выборов стала широкая представленность среди кандидатов участников СВО, членов из семей и волонтеров. Так, из 723 кандидатов в местные собрания 74 участника специальной военной операции, четыре волонтера, оказывающие регулярную гуманитарную помощь, 12 ветеранов других вооруженных конфликтов и 10 членов семей фронтовиков. Гостем форума стал руководитель Генсовета ЕР, экс-полпред в УрФО Владимир Якушев. С ним в Челябинск приехали другие высокопоставленные единороссы: замруководителя ЦИК партии Роман Романов, руководитель Межрегионального координационного совета, Андрей Осинников, замглавы фракции ЕР в Госдуме Иван Квитка, политолог Алексей Чеснаков и другие. Всего мероприятие собрало более 1000 делегатов. Это победители праймериз ЕР, действующие депутаты, секретари местных отделений ЕР, главы муниципалитетов. Также среди участников — руководители депутатских центров, активисты «Молодой Гвардии» и члены регионального совета сторонников ЕР. Накануне — 8 июля — Якушев посещал Курган, где состоялась масштабная встреча депутатов региона. На форуме присутствовал губернатор Курганской области Вадим Шумков. На встрече обсуждались ключевые задачи и планы реготделения на ближайший год.
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